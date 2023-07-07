«Девочка лежала в кустах полуживая»: очевидцы рассказали о подростках, попавших в больницу из-за отравления алкоголем

По словам очевидцев, скорую вызывали отдыхающие на пляже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске компания подростков отравилась алкоголем вечером 6 июля. После посиделок в районе поселка Пильный детей забирали врачи скорой помощи. В результате помощь медиков понадобилась 10 детям. Двое ребят оказались в отделении реанимации. Состояние детей медики оценили, как удовлетворительное. У семерых детей в крови обнаружили этанол в разной концентрации.

- В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены. Оказана вся необходимая медицинская помощь, - сообщали в пресс-службе регионального Минздрава.

Детей пришлось госпитализировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Первоуральска делятся впечатлениями от произошедшего на пляже. В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент Первоуральск» одна из подписчиц увидела компанию после 17:00.

- Женщина звонила в скорую и ругалась, что они не приезжают. Подросткам было плохо, одна девочка лежала в кустах полуживая. Двое парней хотели сбежать и дрались с взрослыми. После чего уплыли на другой берег, но взрослые плыли рядом на лодке и контролировали их. Они были в неадекватном состоянии, - сообщила подписчица Оксана Михеева.

К моменту прибытия бригады скорой помощи, по словам женщины, девочке не становилось лучше.

- Часть подростков грузили на носилках в машины. После ехали с «мигалками». После 20:00 по берегу ходили полицейские. Все были в шоке от происходящего. Но отдыхавшие на пляже пытались помочь детям, как могли, - пишет Оксана.

Прокуратура выяснила, что алкоголь детям купила 20-летняя подруга. Дети пили такие алкогольные напитки, как водку, пиво и коньяк. В областном ГУ МВД уточнили, что информация о случившемся поступила в полицию 18.33 от фельдшера бригады «неотложной помощи».

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