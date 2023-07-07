Алкоголь, которым отравились подростки в Первоуральске, им купила 20-летняя подруга

У семи детей обнаружен этанол в различной концентрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алкоголь, которым отравились 10 подростков в Первоуральске, им купила 20-летняя подруга. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сотрудники ведомства проводят проверку.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними, - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление места продажи алкоголя, а также девушки, которая купила его несовершеннолетним, и дачу правовой оценки ее действиям. Ранее сообщалось, что подростки употребили алкоголь на берегу местного пруда, приобретенный в торговой точке.

Также в ведомстве сообщили, что подросткам 14 и 13 лет.

По данным Минздрава Свердловской области, в Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом. У семи детей обнаружен этанол в различной концентрации. Сейчас их состояние оценивается, как удовлетворительное.

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