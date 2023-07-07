Двое в реанимации: в Первоуральске подростки попали в больницу после отравления алкоголем

Дети купили алкоголь в торговой точке на берегу пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске вечером 6 июля дети отравились алкоголем. В больнице оказались 10 подростков. При этом двое попали в реанимационное отделение.

- В больницу несовершеннолетние попали с автобусной остановки «Гора» в поселке Пильный, что считается частью города, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - По одной из версий, отрабатываемой сыщиками, они употребили на берегу местного пруда неизвестный напиток, приобретенный в торговой точке.

По предварительным данным, часть детей, оказавшихся в больнице, 2010 года рождения. В Минздраве Свердловской области сообщили, что у семи человек обнаружен этанол в различной концентрации.

- В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены. Оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. - Состояние удовлетворительное. При полной нормализации состояния дети будут выписаны домой.

Напомним, также в Первоуральске накануне, 6 июля в пруду утонул подросток. Предположительно, парню было 16 лет. Молодой человек отдыхал в компании знакомых.

- Его тело ищут представители МВД. В поисковых работах задействованы водолазы, - сообщил Валерий Горелых. - По итогам начавшихся проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками МВД, будут приняты обоснованные решения.

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