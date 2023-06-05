Роспотребнадзор: в Свердловской области не выявили опасного сидра

Об опасной продукции специалисты Роспотребнадзора советуют сообщать диспетчерам горячей линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Ульяновской области от отравления сидром погибло девять человек. К тому же, власти Ульяновской области сообщили о 22-пострадавших от суррогата. В деле уже разбирается СК.

По предварительным данным, опасной «разливухой» стал напиток, который носит название «Мистер сидр». Его производили в Самарской области. Теперь, в Ульяновской области идут проверки торговых точек. По данным ульяновских полицейских, из магазинов было изъято 193 кеги с опасным напитком.

Медик из Ульяновской области поделилась, что суррогатом отравилась семейная пара. А самой молодой из пострадавших стала 16-летняя девушка, которая выпивала вместе со своей 25-летней сестрой. По словам врачей, у пострадавших начиналась слепота. Некоторые пострадавшие впадали в кому буквально с одного стакана напитка.

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области рассказали «КП-Екатеринбург» о том, что в регионе пострадавших от опасного сидра нет. Специалисты призывают воздержаться от покупки алкоголя в сомнительных точках.

- В Свердловской области опасная продукция в торговых точках не выявлена. В случае, если екатеринбуржцы увидели факт продажи данного сидра, они могут сообщить об этом в Роспотребнадзор. Специалисты горячей линии принимают обращения по телефону 362-87-46, - рассказали в областном Роспотребнадзоре

Тем не менее общественники, проверят торговые точки Екатеринбурга и ларьки на наличие смертельно опасного напитка «Мистер сидр». Представители «Народного контроля» считают, что опасный напиток мог содержать этаноловый спирт.

- Точно такого напитка на прилавках нет. Аналогичные товары у нас производятся на «подпольных» заводах. Будем дальше проверять напитки. Будем мониторить ситуацию, - подчеркнул общественник Дмитрий Чукреев. - Все слабоалкогольные напитки на разлив и коктейли изготавливаются по одному и тому же рецепту. Это спирт, красители, вкусовые добавки. Все это производится в неприятных, а то и антисанитарных условиях. Мы уже находили неоднократно такие производства и добивались их закрытия.

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