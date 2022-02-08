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Общество8 февраля 2022 14:01

В Сысерти осудили продавцов паленого алкоголя

Горе-бизнесмены арендовали склад, на котором хранили больше 10 тысяч бутылок
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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С территории склада изъято более 10 тысяч бутылок объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью

С территории склада изъято более 10 тысяч бутылок объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сысерти осудили троих местных жителей, которые организовали торговлю алкоголем без акцизных марок. Горе-бизнесмены действовали с 2020 года, они специально арендовали склад в поселке Большой Исток, где разливали спирт с водой по бутылкам.

- С территории склада изъято более 10 тысяч бутылок объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью и с этикетками разных производителей и разного наименования. Кроме того, изъяты пустые емкости, этикетки, пробки, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчинам предстояло ответить по статье «Производство и хранение немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере». В результате один из участников отправится в колонию общего режима на полтора года, два других – на год.