Пили водку, коньяк и пиво: в полиции рассказали, чем отравились дети в Первоуральске

Дети пили спиртное вечером 6 июля на берегу местного пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуацией с массовым алкогольным отравлением детей в Первоуральске заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудники Следственного комитета России организовали проверку.

- Предварительно установлено, что пострадавшие, 2009-2010 годов рождения, употребляли спиртное вечером 6 июля 2023 года на берегу местного пруда, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Подросткам оказана необходимая медицинская помощь, состояние детей удовлетворительное.

Следователи проверяют, кто мог продать детям опасные напитки. Это статья 238 УК РФ «Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В областном полицейском главке уточнили обстоятельства случившегося. Так, по данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация об отравлении детей поступила в полицию в 18.33 от фельдшера бригады «неотложной помощи».

- Четверо пострадавших были госпитализированы с автобусной остановки «Гора поселка Пильное», - уточняет Валерий Горелых. - Среди госпитализированных – девочка, 2010 года рождения, ученица школы № 2, из полной семьи. А также ее ровесники – из той же школы, а также из школ №32 и 3.

На учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних дети не состоят. Сейчас двое из них лежат в детской больнице. Еще двоих положили в реанимацию другой больницы. У них токсическое отравление.

- Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли несколько емкостей из-под водки, коньяка и пива, - добавляет Валерий Горелых. - По предварительным данным, несовершеннолетние в компании около десяти человек встретились у магазина по улице Гагарина в Первоуральске, откуда отправились гулять. В их компании была совершеннолетняя девушка, которая якобы по просьбе подростков приобрела в торговой точке алкоголь, после чего они отправились на реку Пильная.

После того, как дети выпили напитки, они почувствовали себя плохо и позвонили по «03». Сейчас полиция также устанавливает личность той женщины, что купила для детей спиртное.

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