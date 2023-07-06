В компании пока не прокомментировали произошедшее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на складе Ozon, расположенном на территории логопарка «Кольцовский», произошла вспышка менингококковой инфекции. По данным от Роспотребнадзора, среди заразившихся как минимум семь человек. Кроме того, известно, что после вспышки инфекции скончались двое сотрудников склада.

Сейчас там введен масочный режим и проводится дезинфекция. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время вакцинированы 60 сотрудников склада.

ЧИСЛО ПОГИБШИХ ОТ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА СКЛАДЕ OZON В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«КП-Екатеринбург» выяснила, что первой скончалась 46-летняя Анна. Она умерла еще 26 июня. По словам коллег, смерть женщины наступила практически мгновенно – прошло лишь несколько часов после того, как ей стало плохо. Анну госпитализировали, но спасти ее врачам не удалось.

Вторым скончавшимся человеком стал 21-летний Кирилл. Он также умер после госпитализации. Его смерть наступила 1 июля.

Правда, в региональном Минздраве пока не спешат заявлять о том, что сотрудники Ozon в Екатеринбурге умерли именно от менингококковой инфекции.

- Мы подтверждаем факт смерти двух человек. Но сейчас проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, - уточняют в ведомстве.

ОПАСНА ЛИ ВСПЫШКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА СКЛАДЕ OZON ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА

Между тем, жители Екатеринбурга уже начинают отказываться от посылок. Люди опасаются, что менингококковую инфекцию можно подхватить таким способом.

Возбудитель менингококковой инфекции – бактерия Neisseria meningitidis, которая, как уверяют врачи-инфекционисты, передается только от человека к человеку. Источником инфекции могут быть как больные, так и бактерионосители. Под последними подразумеваются люди, которые либо переболели бессимптомно, либо в легкой форме.

Путь передачи при менингококковой инфекции только один — воздушно-капельный. То есть, для заражения нужен тесный контакт с больным или бактерионосителем. Во внешней среде, то есть на различных предметах (в том числе посылках), менингококк гибнет очень быстро. Поэтому можно с уверенностью сказать, что через посылки Ozon заразиться менингококковой инфекцией нельзя.

СИМПТОМЫ МЕНИНГОКОКОВОЙ ИНФЕКЦИИ

- Коварство этой инфекции заключается в том, что она очень часто протекает в стёртой (похожей на обычное ОРЗ. – Прим. Ред.) форме, - говорит доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Павел Кузнецов. – Первое место, куда попадают бактерии - это носоглотка. Здесь они вызывают естественную ответную реакцию – воспаление, которое проявляется небольшим повышением температуры на 3-5 дней, слабостью, першением в горле, весьма скромным насморком и кашлем.

Человека ничего не настораживает, и если его иммунитет справляется с инфекцией на этом этапе, то он может либо выздороветь, либо стать бактерионосителем.

Но если иммунная защита на уровне носоглотки не справляется, то менингококки попадают в кровь. И могут достигнуть и мозговых оболочек, вызывая их тяжелое воспаление – менингит. В этом случае появляется резкая головная боль, светобоязнь, озноб, рвота и судороги. По данным медиков, летальным исходом могут закончиться 10-20% тяжелых случаев этой инфекции.

ПОМОЖЕТ ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВСПЫШКИ МЕНИНГОКОКОВОЙ ИНФЕКЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Что сделать, чтобы не играть «в русскую рулетку» с менингококком? - Менингококковая инфекция –вакциноуправляемая, - подчеркивает кандидат медицинских наук Павел Кузнецов.

Именно поэтому врачи советуют поставить соответствующие прививки детям перед началом посещения детского сада, школы или института. Взрослым – при выходе в новый коллектив.

Кстати, вопрос со вспышками менингококковой инфекции в Вооруженных Силах Российской Федерации решили несколько лет назад: теперь всех призывников вакцинируют от этой инфекции.

Мы написали в Ozon письменный запрос. На данный момент ответ на него не поступил.

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