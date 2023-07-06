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Общество6 июля 2023 8:25

На границе Европы и Азии в Екатеринбурге открыли туристический центр с сувенирами и кофе

Он открылся рядом со стелой «Европа-Азия», где по традиции фотографируются молодожены
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Туристический центр открылся на 17-м километре Ново-Московского тракта

Туристический центр открылся на 17-м километре Ново-Московского тракта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 17-м километре Ново-Московского тракта, там, куда молодожены ездят фотографироваться у стелы «Европа-Азия», теперь появился еще и информационный центр для туристов, который тоже называется «Европа-Азия».

Внутри Центра есть панорамное окно с видом на улицу

Внутри Центра есть панорамное окно с видом на улицу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это отдельное здание, в котором можно и сувениры местные купить, и чай-кофе попить и даже в уборную сходить. Примерная площадь туристско-информационного центра – 140 квадратных метров. Этот центр – совместный проект администрации города, компании Сима-ленд и Уральского лесотехнического университета, ведь участок, на котором построили Центр, находится в его пользовании.

Церемония открытия прошла утром, 6 июля

Церемония открытия прошла утром, 6 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Появился новый современный комплекс, который будет встречать наших гостей, наших туристов, нести в себе разные смыслы,- рассказал на открытии мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. – Это и развитие экологического туризма, и развитие индустрии гостеприимства, и продвижение нашего города под тем брендом, под которым мы его все прекрасно знаем – город на границе Европы и Азии.

Этот туристический центр - еще одна точка притяжения для тех, кто мечтает побывать на границе Европы и Азии

Этот туристический центр - еще одна точка притяжения для тех, кто мечтает побывать на границе Европы и Азии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После церемонии открытия Центра с обязательным перерезанием ленточки, участники высадили небольшую аллею деревьев, символически обрамляющую новое здание.

Внутри можно купить сувениры. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, например, примерил панаму с логотипом 300-летия Екатеринбурга

Внутри можно купить сувениры. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, например, примерил панаму с логотипом 300-летия Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После торжественного открытия Центра, вокруг него высадили деревья

После торжественного открытия Центра, вокруг него высадили деревья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ