На границе Европы и Азии в Екатеринбурге открыли туристический центр с сувенирами и кофе

Туристический центр открылся на 17-м километре Ново-Московского тракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 17-м километре Ново-Московского тракта, там, куда молодожены ездят фотографироваться у стелы «Европа-Азия», теперь появился еще и информационный центр для туристов, который тоже называется «Европа-Азия».

Внутри Центра есть панорамное окно с видом на улицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это отдельное здание, в котором можно и сувениры местные купить, и чай-кофе попить и даже в уборную сходить. Примерная площадь туристско-информационного центра – 140 квадратных метров. Этот центр – совместный проект администрации города, компании Сима-ленд и Уральского лесотехнического университета, ведь участок, на котором построили Центр, находится в его пользовании.

Церемония открытия прошла утром, 6 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Появился новый современный комплекс, который будет встречать наших гостей, наших туристов, нести в себе разные смыслы,- рассказал на открытии мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. – Это и развитие экологического туризма, и развитие индустрии гостеприимства, и продвижение нашего города под тем брендом, под которым мы его все прекрасно знаем – город на границе Европы и Азии.

Этот туристический центр - еще одна точка притяжения для тех, кто мечтает побывать на границе Европы и Азии Фото: Алексей БУЛАТОВ

После церемонии открытия Центра с обязательным перерезанием ленточки, участники высадили небольшую аллею деревьев, символически обрамляющую новое здание.

Внутри можно купить сувениры. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, например, примерил панаму с логотипом 300-летия Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ