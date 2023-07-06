На границе Европы и Азии в Екатеринбурге открыли туристический центр с сувенирами и кофе

Туристический центр открылся на 17-м километре Ново-Московского тракта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 17-м километре Ново-Московского тракта, там, куда молодожены ездят фотографироваться у стелы «Европа-Азия», теперь появился еще и информационный центр для туристов, который тоже называется «Европа-Азия».
Внутри Центра есть панорамное окно с видом на улицу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Это отдельное здание, в котором можно и сувениры местные купить, и чай-кофе попить и даже в уборную сходить. Примерная площадь туристско-информационного центра – 140 квадратных метров. Этот центр – совместный проект администрации города, компании Сима-ленд и Уральского лесотехнического университета, ведь участок, на котором построили Центр, находится в его пользовании.
Церемония открытия прошла утром, 6 июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Появился новый современный комплекс, который будет встречать наших гостей, наших туристов, нести в себе разные смыслы,- рассказал на открытии мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. – Это и развитие экологического туризма, и развитие индустрии гостеприимства, и продвижение нашего города под тем брендом, под которым мы его все прекрасно знаем – город на границе Европы и Азии.
Этот туристический центр - еще одна точка притяжения для тех, кто мечтает побывать на границе Европы и Азии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После церемонии открытия Центра с обязательным перерезанием ленточки, участники высадили небольшую аллею деревьев, символически обрамляющую новое здание.
Внутри можно купить сувениры. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, например, примерил панаму с логотипом 300-летия Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После торжественного открытия Центра, вокруг него высадили деревья
Фото: Алексей БУЛАТОВ