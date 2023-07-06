«Заново учился дышать и глотать»: в цирковой студии Заречного, где школьник сорвался с 3-метровой высоты, рассказали о его состоянии

Во время репетиции похожего номера ремни оборвались и школьник упал с большой высоты Фото: Оксана Глазкова

В начале апреля в цирковой студии «Арена» в Заречном произошло ЧП. Во время репетиции концерта 14-летний акробат, поднимаясь по двум ремням, свисавшим с потолка, упал с большой высоты – ремни оборвались.

После этого мальчик потерял сознание. С серьезными травмами его увезли в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Спустя почти три месяца после ЧП директор цирковой студии рассказала о состоянии акробата.

- В ночь на 5 апреля ему была проведена операция, после чего он экстренно был доставлен в 9 детскую городскую больницу Екатеринбурга на вертолете, - рассказывает директор цирковой студии «Арена» Оксана Глазкова. – Несколько дней врачи буквально боролись за его жизнь. Это было самое тяжелое время для семьи. Благодаря усилиям и профессионализму врачей, состояние стабилизировалось, но организм впал в кому.

Директор цирковой студии «Арена» рассказала о начале сбора средств на оплату реабилитации школьника Фото: Оксана Глазкова

Около трех недель мальчик не приходил в сознание. Потом он стал постепенно приходить в себя. Как объясняет Оксана Глазкова, из-за травмы у школьника серьезно пострадал мозг. Его лечением занимались не только врачи больницы «Девятки», но и специалисты из Клиники института мозга, что в Березовском.

- Были задеты важные центры, отвечающие за речь, за движение, за глотание и другие функции организма, - объясняет Ольга. – Он фактически с нуля учился всему заново: дышать без ИВЛ, глотать, жевать, делать первые движения. Проведена огромная работа, но чтобы вернуть его к нормальной полноценной жизни нужно еще очень хорошо потрудиться. Полис ОМС, пока что, покрывает большинство расходов, но уже сейчас требуются не малые средства на реабилитацию.

Чтобы оплатить дорогостоящую реабилитацию, родители мальчика объявили сбор средств. По словам Оксаны Глазковой, юноша сейчас нуждается в ежедневной работе со специалистами по лечебной физкультуре, массажу. Ему требуется работа с логопедом и психологом…

- Стоимость таких занятий варьируется от двух до пяти тысяч рублей в день за одно занятие, - говорит Оксана Глазкова. - Стоимость койко-дня в реабилитационном центре может достигать 30 тысяч в сутки. Срок восстановления спрогнозировать пока невозможно. Он зависит от множества факторов, и в каждом конкретном случае индивидуален. Родители просят оказать посильную помощь всех, у кого есть такая возможность.

Пострадавший мальчик не только выдающийся юный спортсмен, но и отличник в школе, который регулярно участвовал в олимпиадах. Фото: Оксана Глазкова

Пострадавший мальчик – ребенок из большой семьи, в которой воспитывается пять детей. Он не только выдающийся юный спортсмен, но и отличник в школе, который регулярно участвовал в олимпиадах. Он также принимал участие в фестивалях циркового искусства и не раз становился победителем различных соревнований. Впрочем, свою взрослую жизнь связывать с цирковым искусством он не планировал. После девятого класса он хотел поступить в кадетское училище.

О сборе средств для помощи пострадавшему мальчику директор цирковой студии «Арена» рассказала на своей странице в социальной сети Вконтакте.

Добавим, что после ЧП следователи регионального Управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего» (ч.2, ст. 238 УК РФ). Свою проверку организовали и сотрудники прокуратуры Свердловской области.

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