«Имел положение в обществе»: студентка восстановила внешность мужчины, похороненного в центре Екатеринбурга 200 лет назад

Чтобы восстановить внешность, череп покрыли тонкими полосками пластилина, имитировавшими мышцы и ткани Фото: пресс-служба УрФУ / Светлана Обертас

Прошло 15 лет с того момента, как на площади 1905 года проводились раскопки обнаруженного там захоронения XVIII века. Это было кладбище при Богоявленском кафедральном соборе, который стоял там до 1930 года. На нем хоронили священнослужителей и горожан.

Ну а сейчас в 2023 году ученые наконец смогли выяснить, как выглядел один из тех, чьи останки были найдены в 2008-м. Это сделала студентка кафедры археологии и этнологии УрФУ Светлана Обертас.

Она взяла череп и покрыла его пластилином. Получилось, будто плоть вернулась на кости. Благодаря этому проявились и черты лица. Это методика всемирно известного ученого Михаила Герасимова. Она позволяет по черепу определить даже такие детали, как были ли у человека оттопырены уши при жизни или нет. Например, благодаря реконструкции внешности выяснилось, что умершему молодому человеку было от 25 до 35 лет. Его рост – 185 сантиметров.

- Этот молодой человек был похоронен на территории собора, из чего мы предположили, что он имел определенное положение в обществе, - рассказывает студентка Светлана Обертас.

Сейчас Светлана Обертас - единственный человек в городе, кто может по черепу определить, как выглядел человек при жизни Фото: пресс-служба УрФУ / Родион Нарудинов

Рядом с останками этого молодого человека нашли и остатки его мундира. Так что к числу священнослужителей он точно не относился. Из любопытных деталей – при жизни этот молодой человек успел где-то сломать свой нос и подбородок.

Как отмечает исследовательница, метод, которым она пользовалась, позволяет на 80% точно восстановить внешность. Остальное – фантазия автора. Прическа на получившемся бюсте, например, просто предположение. В XVIII веке мужчины обычно предпочитали стричься подобным образом.

При этом Светлана теперь едва ли не первый человек в Екатеринбурге, кто может вот так по черепу реконструировать внешность человека. Два года назад она поступила в Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН, где и стала обучаться этой науке. Тогда же она и начала работать над этим черепом. Понадобилось пять килограммов пластилина и около двух лет, чтобы завершить труд.

На реконструкцию внешности молодого человека ушло два года Фото: пресс-служба УрФУ / Светлана Обертас

- Реконструкция состоит из нескольких этапов: консервация, реставрация - покрываем скульптурной мастикой из канифоли и пчелиного воска, - рассказывает Светлана. - Набиваем череп бумагой, на зубы наносим полиэтиленовую полоску, чтобы не повредить эмаль. Работать начинаем с левой половины лица, накладываем пластилиновые полоски по определенной схеме…

Работа очень трудная и кропотливая. Например, у Светланы ушло два дня на то, чтобы просто нарезать пластилин на полоски нужной длины и ширины – 5 на 2 см. Для этого исследовательница использовала мясорубку со специальным филером.

В итоге получился бюст из пластилина, внутри которого хранится череп. По сути это выпускная работа девушки, которую она защитила на «отлично». На основе бюста теперь можно сделать 3D-модель, или гипсовый бюст, сохранив для истории внешность одного из екатеринбуржцев XVIII века. После этого сам череп очистят от нескольких слоев пластилина и вернут в хранилище института экологии растений и животных УрО РАН. Впоследствии останки молодого человека перезахоронят.

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