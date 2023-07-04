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4 июля 2023 9:00

«Я немножечко не при делах»: бизнесмен рассказал о водомате, из-за которого 15-летнего подростка убило током

Предприниматель рассказал об автомате с водой, из-за которого мальчика убило током
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Подросток полез за мячом, который вылетел с детской площадки

Подросток полез за мячом, который вылетел с детской площадки

Фото: Иван Вдовин

Директор компании «Акваэнерджи» Алексей Юдин рассказал об автомате с водой, из-за которого ударило током 15-летнего мальчика. Школьник полез за ограждение к трансформаторной будке и скончался. Как стало известно «КП-Екатеринбург», автомат был подключен к сети дома № 21 по улице Омской 1 июля.

Подключение выполнял электрик Вячеслав. Одна из рассматриваемых версий случившегося – рабочий перепутал провода.

- Поймите - я немножечко не при делах, - заявил «КП-Екатеринбург» Алексей Юдин. – Установкой занимался приглашенный специалист. Я в этих делах ничего не понимаю.

Вот так подключили водомат

Вот так подключили водомат

Фото: Иван Вдовин

Хозяин частного дома на Омской подтвердил, что разрешил установку водомата. После смерти ребенка компания «Россети Урал» сообщила, что подсоединение было незаконным.

- Водомат сейчас опечатан. Мы договаривались с директором, что он будет компенсировать мне затраты на электричество без надбавки. Оголенных проводов там точно не было. А что уж случилось я не знаю, - пояснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» хозяин участка Владимир.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Друга погибшего мальчика, который пострадал от удара электричеством, уже выписали из больницы.

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