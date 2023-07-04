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НовостиПроисшествия4 июля 2023 6:01

Мальчика, пострадавшего от удара током в Екатеринбурге, выписали из больницы

Он отделался ожогом предплечья, а его друг – погиб
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
СК возбудил уголовное дело

СК возбудил уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученика элитной гимназии Екатеринбурга, пострадавшего от удара током на улице Омской, выписали из больницы. По данным источника «КП-Екатеринбург», 15-летний подросток отделался ожогами предплечья. Его друг, который пытался достать футбольный мяч, погиб на месте.

- Мальчики являются одноклассниками. Погибший окончил 9 класс, хотел поступать в 10. Был отзывчивым и веселым, - рассказал знакомый погибшего.

В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что автомат с водой был подключен незаконно.

- По предварительным данным, пострадавший получил удар током от линии электропередачи, посредством которой вчера днем незаконно был подключен водоробот от частных электроустановок, не принадлежащих «Россети Урал»-«Екатеринбург». Какие при этом были допущены нарушения собственником установки по набору воды определят специалисты и представители правоохранительных органов, - сообщили в компании.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия развернулась в Пионерском поселке, когда школьники играли в футбол. А футбольный мяч улетел за ограждение.