Водоробот, из-за которого погиб 15-летний школьник в Екатеринбурге, был подключен незаконно

Эксперты выяснят, как собственники подключали установку и какие нарушения в процессе работы допустили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 3 июня произошел несчастный случай, в результате которого от удара током погиб 15-летний школьник из Екатеринбурга. А его ровесник был травмирован. Трагедия произошла у дома на улице Омской, 21. Во время игры в футбол, дети полезли за мячом на трансформаторную подстанцию, которая питала систему водоробота.

- По предварительным данным, пострадавший получил удар током от линии электропередачи, через которую 3 июля был незаконно подключен водоробот. Частные электроустановки не принадлежали «Россети Урал» Екатеринбург. Специалисты выяснят, какие нарушения были допущены собственником при установке робота по набору воды, - сообщает пресс-служба «Россети Урал».

Энергетики сообщают, что делом уже занимается специальная комиссия. Эксперты обращаются к екатеринбуржцам с просьбой сообщать о несанкционированных подключениях роботов по набору воды.

Следственный отдел СК по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, тело умершего юноши будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

В прошлом году эксперты «Россети-Урал» выявили 155 незаконно подключенных объектов. В связи с произошедшим специалисты проведут рейды. Сообщить о фактах хищения электричества и незаконных подключениях в Екатеринбурге можно по телефону (343) 359-00-00. Оставить обращение через интернет-приемную или онлайн-консультанту по номеру 8-912-2901-220.

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