Семья заявила о пропаже Далера утром 26 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следственном комитете подтвердили факт задержания опекуна пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева. У силовиков есть основания полагать, что 34-летняя Вероника Наумова может быть причастна к исчезновению ребенка.

- При проведении указанных мероприятий были установлены обстоятельства, которые, по имеющимся данным, свидетельствуют о том, что к исчезновению ребёнка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика. В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела, - сообщили в региональном СУ СКР.

Вероника Наумова отрицает свою причастность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции пояснили, что работа сыщиков уголовного розыска не окончена.

- Глава семьи в настоящее время находится далеко от дома, поэтому, чтобы дети не остались без присмотра взрослых сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Чкаловского района поместили их в одно из социальных учреждений, где они будут в полной безопасности. Об эпилоге говорить пока преждевременно, - заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам адвоката Георгия Краснова, следователи могут ходатайствовать в суде об избрании в отношении Вероники Наумовой меры пресечения в виде содержания под стражу, даже если не найдут тело ребенка.

- Уголовно-процессуальный кодекс позволяет следователям в этой ситуации после задержания подозреваемой выйти в суд с ходатайством о страже. Они это сделают, если уверены в том, что это она совершила преступление. Таким образом они психологически сподвигнут ее сообщить о местонахождении ребенка. В статусе подозреваемой она может находиться 48 часов. Но суд может продлить этот срок еще на 72 часа, чтобы дать следствию возможность собрать дополнительные доказательства ее возможной причастности. Однако, если за пять суток женщина не даст признательные показания и ребенок не будет найден, то законность избрания стражи судом в этой ситуации будет вызывать явные сомнения, - пояснил Георгий Краснов.

Изначально сообщалось, что ребенок самовольно покинул квартиру на Симферопольской,21 и ушел в неизвестном направлении. Однако спустя двое суток силовики приняли решение отправить Веронику в изолятор временного содержания. По данным «КП-Екатеринбург», женщина отрицает причастность к пропаже мальчика.

Ранее она признавалась, что намеревалась отказаться от ребенка. Далер воспитывался в семье, где кроме него пятеро детей. В том числе и его старшая сестра, которую, по словам Наумовой, он пытался задушить год назад.

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