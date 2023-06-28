Вероника Наумова воспитывала шестерых детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержана 34-летнеяя Вероника Наумова, являющаяся опекуном 6-летнего Далера Бобиева. О пропаже мальчика стало известно утром 26 июня. Изначально сообщалось, что ребенок самовольно покинул квартиру на Симферопольской,21 и ушел в неизвестном направлении. Однако спустя двое суток силовики приняли решение отправить Веронику в изолятор временного содержания.

По данным «КП-Екатеринбург», женщина отрицает причастность к пропаже мальчика. Ранее она признавалась, что намеревалась отказаться от ребенка. Далер воспитывался в семье, где кроме него пятеро детей. В том числе и его старшая сестра, которую, по словам Наумовой, он пытался задушить год назад.

Далера взяли под опеку три года назад Фото: «ЛизаАлерт»

По словам адвоката Георгия Краснова, следователи могут ходатайствовать в суде об избрании в отношении Вероники Наумовой меры пресечения в виде содержания под стражу, даже если не найдут тело ребенка.

- Уголовно-процессуальный кодекс позволяет следователям в этой ситуации после задержания подозреваемого выйти в суд с ходатайством о страже. Они это сделают, если уверены, что это она совершила преступление. Таким образом они психологически сподвигнут ее сообщить о местонахождении ребенка. В статусе подозреваемой она может находиться 48 часов. Но суд может продлить этот срок еще на 72 часа, чтобы дать следствию возможность собрать дополнительные доказательства ее возможной причастности. Однако, если за пять суток женщина не даст признательные показания и ребенок не будет найден, то законность избрания стражи судом в этой ситуации будет вызывать явные сомнения, - рассказал «КП-Екатеринбург» Георгий Краснов.

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют задержание Вероники Наумовой.

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