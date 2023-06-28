Поздравил дочку с днем рождения: Юлия Липницкая показала трогательные кадры возвращения мужа с СВО

В 2020 году у Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко родилась дочь Каталина. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая показала трогательные кадры возвращения мужа из зоны спецоперации на Украине.

Экс-фигурист Владислав Тарасенко отправился на СВО в ноябре 2022 года. А накануне вернулся в день рождения дочки Каталины. 27 июня ей исполнилось три года.

- А это папин отпуск, - подписала Юлия трогательное видео, на котором вместе с дочкой нежно обнимают главу семейства.

Владислав Тарасенко вернулся из зоны СВО ко дню рождения дочки. Фото: соцсети

25-летняя спортсменка Юлия Липницкая родом из Екатеринбурга еще с юношеских лет пользовалась популярностью у мальчишек, но свою судьбу нашла благодаря спорту. С Владиславом Тарасенко она познакомились в группе Этери Тутберидзе.

Напомним, Юлия Липницкая выиграла золото в командном зачете на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Но уже спустя три года юная звездочка объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

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