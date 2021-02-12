В жизни знаменитостей чудесным образом складывается не только карьера, но и личная жизнь. Знакомятся при этом звезды со вторыми половинками в самых неожиданных местах. Кто-то рискует работой, кто-то включает свое актерское обаяние. Ко Дню влюбленных «Комсомолка» рассказывает, как уральские знаменитости нашли вторых половинок и будут ли они отмечать 14 февраля.«ЧУТЬ НЕ УВОЛИЛИ СО СЛУЖБЫ»Рома Постовалов из «Уральских пельменей» примерный семьянин. Со своей супругой Галиной они уже много лет в браке и воспитывают 13-летнюю дочь Соню. Мало кто знает, что юморист до того как стать артистом служил в МВД. Именно в те годы Постовалов и встретил свою вторую половинку.Когда Роман учился в институте МВД, в отдел психологического обеспечения пришла работать психологом девушка по имени Галина. Будущий юморист сразу запал на новенькую и начал скромные ухаживания.- Я искал поводы, чтобы прийти к ним в отдел и поболтать или попить чай. Начальник этого отдела записывал мои посещения, как психологические консультации. Если бы на тот момент посмотрели журнал посещений этого отдела, меня могли уволить из органов внутренних дел. Я числился, как человек, у которого больше всего проблем в институте, - смеясь, вспоминает Роман.Но настойчивость Постовалова обрела удачу в любовных делах и вскоре Галина сдалась. Через год молодые поженились.- А чего тянуть? – с улыбкой говорит «пельмень».Но уралец признается, что они с женой иногда вспоминают те времена, когда он ухаживал за супругой. А Галина на вопрос мужа «я тебе сразу понравился?» мило улыбается и сохраняет интригу.День святого Валентина семья Постоваловых отмечает каждый год. Даже на гастролях Роман умудряется радовать свою любимую женщину и к 14 февраля он приготовил для жены сюрприз.ИХ СВЯЗАЛА ЛАВОЧКАСо своей будущей женой Борис Ельцин познакомился еще в годы учебы в Уральском политехническом институте. Однокурсники, которые видели тогда, как зарождается их любовь, и предположить не могли, что это будущие первый президент и первая леди России.- После института мы с Борисом решили разъехаться в разные города, чтобы проверить свои чувства и решить наше будущее, - рассказывала Наина Ельцина. - Через год мы встретились в Самаре — я прилетела к нему на турнир по волейболу. Мы сидели всю ночь на лавочке, обнявшись. Там и признались в чувствах.В 1956 году Борис и Наина поженились. Свадьба была простой – студенческой. Загс – маленьким. Как вспоминала вдова первого президента, никакой особой процедуры, музыки или шампанского не было.- Просто расписались. Шампанское пили уже в общежитии. Все что можно было разбить – разбили. Бутылки, стаканы… и все это били на счастье, - вспоминала Наина Иосифовна. - Но потом поехали в дом Колхозника в ресторан. Оказалось, что гостей собралось много. Потом подсчитали – 140 человек. На свадьбу приехали только Борины родители. Мои не смогли…В память о своей любви с Борисом Николаевиче в 2019 году Наина Ельцина установила на набережной Исети в Екатеринбурге лавочку для влюбленных с надписью: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом». — Мы прожили вместе больше 50 лет, - добавила вдова первого президента России. - Оба оказались однолюбы и я до сих пор вспоминаю нашу жизнь, это меня греет и не дает хандрить.ПОКОРИЛ ЖЕНУ «ЧЕБУРАШКОЙ»Еще один «Уральский пельмень» Андрей Рожков связал себя узами брака много лет назад, и теперь они вместе с супругой они воспитывают троих сыновей.О первой встречи с Эльвирой Рожков вспоминает с ностальгией. Познакомились они еще в далекой юности через общих знакомых.- Совсем как-то не романтично получилось. Не было никаких встреч в кафе или взглядов за соседний столик в ресторане, где бы я увидел девушку… - задумчиво рассуждает юморист. – Просто мой близкий друг и ее хорошая подруга встречались и решили, что вдвоем им скучно. Заранее договорились, «подлецы», и целенаправленно нас познакомили. Ишь, сводники! Сами потом расстались, а нам пришлось тянуть эту канитель (смеется).Но симпатичная студентка Уральского государственного университета сразу понравилась Рожкову. Кроме того, что Эльвира красавица, так еще и умница – девушка училась на астрофизика.- Эльвире тогда исполнилось 20 лет, а мне уже было 25. Я был взрослый мужчина в полном расцвете сил. Работал на стройке в отделе снабжения. У меня был личный служебный автомобиль «Иж» «Чебурашка». Естественно, я был очень выгодный жених! – уверенно заявляет КВН-щик. – Тогда мало кто на таком ездил. Обычно «Жигули», «Москвич». А тут целая «Чебурашка»! Можно было перевозить любые грузы: мебель, цемент, гвозди. Этим я покорил будущую супругу (смеется). Она поняла, что со мной не пропадешь. Я же в любом случае смогу что-нибудь перевезти, и даже в самые плохие периоды жизни раздобуду копейку на кусок хлеба.На серьезный шаг – на брак, молодые решались долгих шесть лет. Романтика была в их отношениях: кино, кафе, прогулки по парку. Первым в своих чувствах признался Андрей, а Эльвира ответила взаимностью.- Я человек основательный. Мне надо хорошенечко подумать, все как следует просчитать. Но я понял, что хочу будущее разделить именно с ней. Хочу, чтобы у нас была семья, дети, - рассказывает Рожков.Пока Рожков гастролирует с «Уральскими пельменями», дома ждет жена и дети. День влюбленных супруги тоже привыкли отмечать. Заботливый муж всегда готовит для любимой подарок в виде цветов или украшений.ИМЕНЕМ БУДУЩЕЙ ЧЕМПИОНКИ…Юлия Липницая кумир многих любителей фигурного катания. Кукольная внешность, точеная фигура и большие достижения в спорте – мечта, а не девушка. После победы на Сочинской Олимпиаде спортсменку засыпают подарками, цветами и комплиментами в соцсетях. Но долгое время сердце спортсменки оставалось неприступным.Но за вниманием Юлии Липницкой мальчишки охотились аж с детского сада. Об этом до сих пор с улыбкой воспитательница тогда еще будущей фигуристки.- В группе в Юлю был влюблен мальчик Саша, - рассказывает воспитательница детсада № 197 Оксана Зарывных. – Он за ней всячески ухаживал, дарил конфетки, но Юля не обращала на него внимания. И тогда Саша пошел на «отчаянный» шаг. У него только родилась сестренка, и мальчик убедил маму назвать ее Юлей в честь Липницкой…Увы, смекалка юного «Ромео» ни к чему не привела. Увлеченная фигурным катанием девочка ушла из детского сада и полностью посвятила себя тренировкам.О личной жизни Юлии Липницкой очень долго ничего не было известно. А потом спортсменка объявила, что беременна и приятно шокировала поклонников. Избранником олимпийской чемпионки стал тоже фигурист Владиславом Тарасенко. Летом 2020 года родилась малышка по имени Каталина.СБЕЖАЛИ ИЗ ТЮРЬМЫ НА СВОБОДУСо своей второй женой Сергей Светлакова связала премьера его фильма «Камень» в Краснодаре. Антонина тогда занимала должность заместителя директора сети кинотеатров, и в ее обязанности входило встречать и провожать именитых гостей. И тогда «светлый» влюбился. Правда, прежде чем пара воспылала друг к другу серьезными чувствами, прошел год. За это время шоумен успел сняться в фильме «Джунгли» и вновь на презентации кинопремьеры в Краснодаре они встретились с Антониной. И после этого возлюбленные уже не расставались.Свадьбу Сергей и Антонина сыграли в Латвии. Там же, в Прибалтике, появился их сын Иван. А потом семейная пара еще раз поженились но уже в Таиланде, где любили вместе отдыхать.- Мы с Тосей обменялись кольцами на берегу океана, - вспоминает Сергей. – Поженил нас мой друг Саша Незлобин, рядом были наши родители и мои дети - Настя (дочь от первого брака Сергея Светлакова – прим. ред.) и Ваня. Все гости, включая новобрачных, надели костюмы каторжников: мол, сбежали из тюрьмы на свободу. Собралась вся родня - практически все прилетели с детьми. Ночью на берегу океана мы выпускали в небо фонарики. Было весело и романтично. Хотя мы с Тосей не любим условностей. Нам больше нравится путешествовать с близкими.Тоня не любительница шутных светских тусовок. Когда Сергей занят работой, супруга занимается воспитанием сына и хранит домашний очаг. Но Светлаков признается, что жена для него главный критик. Все новые проекты и идеи он прежде всего обсуждает с ней.С бывшей супругой Юлией Светлаков остался в хороших отношениях. Они продолжают общаться и воспитывать дочь Настю.Я К ВАМ НАВЕКИАлександра Демьяненко знает вся страна как Шурика. Эта роль милого очкарика полюбилась всей стране. Но малок кто знает, что актер родом из Свердловска. В родном городе он, благодаря отцу – актеру Театра оперы и балета Сергею Демьяненко – впервые вышел на сцену и… влюбился. Но тогда карьера сразу не задалась и маленький Саша испугался зрителей, что позабыл слова.Но эта осечка не помешала Демьяненко стать одним из самых популярных актеров Советского союза. Черно-белые фотокарточки с артистом продавали повсюду, о нем писали в газетах, а прохожие буквально набрасывались на него с криками: «Шурик!» Однако эта роль сыграла с ним злую шутку.- Поскольку Демьяненко был человеком замкнутым, его жизнь превратилась в кошмар, - рассказывает биограф артиста Федор Раззаков. - Плюс к этому большинство режиссеров перестали видеть в нем актера драматического плана и стали предлагать одни комедийные роли. Этот поворот актер переживал сильнее, чем преследование поклонниц. Одно время даже сильно выпивал…Чтобы не впадать в депрессию, артист спасался работой: он нашел себя в дубляже. А его голосом заговорили зарубежные звезды кино. Но благодаря этой работе Демьяненко встретил любимую женщину. Людмила была режиссером дубляжа. Ее ученики говорили о ней как о мудрой, талантливой и терпеливой женщине. Шурика она очаровала с первого взгляда.- Людмила пережила тяжелый развод с мужем, воспитывала одна дочку Анжелику, так что ее удивило, когда артист Демьяненко явился в их звукорежиссерский «предбанник». Вызвал в коридор, протянул красивую коробочку с шоколадками, развернулся и ушел, - продолжает Федор Раззаков. - А перед 8 Марта явился опять - с цветами и с коробочкой французских духов «Клима» - жуткий дефицит по тем временам. Позже несколько раз подвез Людмилу до дома. А однажды в два часа ночи в дверь Людмилы кто-то позвонил. На пороге стоял Демьяненко. Он сказал: «Людмила Акимовна, я к вам пришел навеки поселиться». Оставив все имущество первой жене (Марина Склярова, драматург и сценарист – прим. ред.), он переехал с одним чемоданом к ней.К слову, Марина очень долго переживала Сашин уход, но с выбором любимого ей пришлось смириться. А двери для него в ее доме всегда были открыты.