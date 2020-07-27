«Нам сегодня месяц»: фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой. Фигуристка рассказала поклонникам, что назвала дочку Каталиной. Первую фотографию малышки Липницкая опубликовала через месяц после родов. Отец малышки бывший фигурист Владислав Тарасенко, в отношениях с которым Юлия состоит больше года.

- Каталина. Нам сегодня месяц, - написала Липницкая в Instagram.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко. Фото: СОЦСЕТИ

Липницкая, которой 5 июня исполнилось 22 года, родом из Екатеринбурга. Здесь спортсменка начала делать первые шаги в фигурном катании.

- Юлю привела ко мне в секцию ее мама. Девочке тогда было всего 4 года, - вспоминала в разговоре с «КП» первый тренер будущей звезды фигурного катания Елена Левковец. – На коньках Липницкая тогда еще не стояла. Как и все дети Юля начала кататься не сразу. Но ее это не пугало. Она вставала-падала, вставала-падала, и бежала дальше. То есть, Юле легко это давалось. И через год стало окончательно понятно, что Липницкая – лидер в группе. Она каталась лучше и быстрее своих сверстников, начала делать «ласточки», затяжки. Стало ясно, что это занимается не обычный человечек.

В 2014 году Липницкая выиграла золото в командном зачете. Но уже спустя три года юная звездочка объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/618675" frameborder="0"></iframe> Юлия Липницкая в 19 лет завершила спортивную карьеру.19-летняя олимпийская чемпионка Юлия Липницкая неожиданно решила уйти из спорта. Об этом знаменитая российская фигуристка заявила после возвращения из Европы, где лечилась от анорексии.

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