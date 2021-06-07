Фото: Instagram.com/sunnylipnitskaya

Золотая медалистка сочинской Олимпиады, а ныне тренер Академии Евгения Плющенко – Юлия Липницкая поразила фанатов своим внешним видом. Молодая мама вместе с мужем Владом Тарасенко отправилась на Мальдивы в преддверии дня рождения. Поклонники пришли в восторг от фигуры девушки, которая всего год назад родила дочку Каталину.

Публика принялась строчить комплименты в комментариях. Не осталась в стороне и Яна Рудковская, которая поставила Липницкой милый смайлик.

Фото: Instagram.com/sunnylipnitskaya

- Нереально красивая! Любим тебя девочка. Ты наше солнышко, – пишут фанаты Липницкой.

- Красавица, хорошего вам отдыха! – отмечают поклонники.

- Прекрасная Юленька, - пишет подписчица.

А уже по возвращению в Москву Липницкую поздравили коллеги по тренерскому цеху и любимые ученики. Юлии исполнилось 23 года.

Фото: Instagram.com/sunnylipnitskaya

- Поздравляем тренера Юлию Липницкую с Днём рождения. Талантливых и благодарных учеников, профессиональных успехов, здоровья, удачи в достижении поставленных целей, семейного счастья и благополучия, - говорится в сообщении Академии фигурного катания Евгения Плющенко.

Фото: Instagram.com/sunnylipnitskaya

Отметим, что в 2014 году Липницкая выиграла золото в командном зачете. Но уже спустя три года юная звездочка объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

- Юлю привела ко мне в секцию ее мама. Девочке тогда было всего 4 года, - вспоминала в разговоре с «КП» первый тренер будущей звезды фигурного катания Елена Левковец. – На коньках Липницкая тогда еще не стояла. Как и все дети Юля начала кататься не сразу. Но ее это не пугало. Она вставала-падала, вставала-падала, и бежала дальше. То есть, Юле легко это давалось. И через год стало окончательно понятно, что Липницкая – лидер в группе. Она каталась лучше и быстрее своих сверстников, начала делать «ласточки», затяжки. Стало ясно, что это занимается не обычный человечек.

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