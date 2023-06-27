«Обыграл тренера сборной России»: уральский школьник с ДЦП взял золотую медаль на чемпионате мира по шахматам

Сережа Серебряков занял призовые места в трех номинациях. Фото: предоставила Анна Серебрякова

Сережа Серебряков с детства почти не видит и не слышит. У 17-летнего парня из Верхней Пышмы ДЦП. Но это не мешает ему заниматься любимым делом – шахматами, и даже завоевывать золотые медали в региональных и всероссийских турнирах среди лиц с ограниченными физическими возможностями.

- Шахматы помогают Сереже социализироваться, взращивают в нем волю к победе, учат дисциплине и целеустремленности, - рассказывала мама Сережи Анна.

Анна во всем поддерживает сына. Фото: Фонд святой Екатерины

Настоящей мечтой Сережи было выиграть в чемпионате мира по шахматам.

- После того, как на российских соревнованиях сын единственный из сборной занял призовое место – привез бронзу, его заметил международный мастер спорта по шахматам Дмитрий Щербин и сказал, что нужно обязательно попробовать себя на чемпионате мира по шахматам для лиц с ПОДА (повреждение опорно-двигательного аппарата). После его слов мой сын, конечно, загорелся идеей и ни о чем другом даже думать не мог, - добавляет мама парня.

Анна одна воспитывает сына, и основная ее зарплата и пенсия по инвалидности сына уходят на то, чтобы обеспечить Сережу и оплачивать ему курсы реабилитации. Участие в 22-м чемпионате мира по шахматам для лиц с ПОДА, который в этом году проходил в Сербии в Белграде, требовалось 150 тысяч. Исполнить мечту уральского школьника помог Фонд святой Екатерины

Чемпионат по шахматам для лиц с ПОДА проходил в Сербии. Фото: предоставила Анна Серебрякова

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Парень не верил, что сможет стать чемпионом мира, но готов был завоевать как можно больше медалей.

- Я очень обрадовался, когда узнал, что поеду. И иду за как можно большим количеством медалей, хотя понимаю, что чемпионом мира мне не стать – много будет более опытных соперников. Даже участие в таком чемпионате – бесценно и важно для меня! - делился перед соревнованиями Сережа.

Сережа привез золото, серебро и бронзу Фото: предоставила Анна Серебрякова

В чемпионате принимало участие 26 человек из 14 стран мира. Сережа смог завоевать в нем три призовых места в разных категориях.

- Он взял золотую медаль по рапиду (быстрые шахматыс ограничением по времени не больше 10 минут на ход, - Прим. Ред.), серебряную медаль в блице и бронзовую в классических шахматах, в которых он обыграл тренера сборной России по шахматам для лиц с ПОДА, чемпионку мира Светлану Герасимову. Для нас это очень хороший результат. Не ожидали, что он возьмет медали в трех номинациях, - улыбается мама Сережи.

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