Почти ослеп, но не сдался: уральский школьник с ДЦП поборется за медали на чемпионате мира по шахматам

17-летний Сережа Серебряков любит играть в шахматы с детства. Фото: Фонд святой Екатерины

- Я верю в своего ребенка! Он обязательно победит, а если не в этот, то в следующий раз. В нем есть дух чемпиона! - с нежностью смотрит на сына Анна, пока он готовится к самому важному событию в жизни.

Из-за ДЦП 17-летний Сережа Серебряков почти не видит и не слышит, но с семи лет очень любит играть в шахматы. Парень из Верхней Пышмы упорно изучал теорию, занимался с тренером и начал побеждать в региональных и всероссийских турнирах среди лиц с ограниченными физическими возможностями. Но настоящей мечтой Сережи было выиграть в чемпионате мира. Благодаря уральским меценатам у шахматиста появился шанс осуществить свою мечту.

Сережа стал завоевывать медали и кубки, и тогда его мама поняла, что нельзя останавливаться на достигнутом. Фото: предоставила Анна Серебрякова

«МОГ НЕ ВЫЖИТЬ»

- Сережа родился недоношенным. Когда меня везли на операцию, врачи сразу предупредили, что выживаемость ребенка 15%, и что, если он выживет, будет инвалидом. Я просила, чтобы сына попытались спасти. А после рождения сама начала бороться за его жизнь, - рассказывает Анна.

Анна Серебрякова одна воспитывает сына. Первые четыре года она буквально провела с ним в больнице.

Анна всегда и во всем поддерживают Сережу. Фото: Фонд святой Екатерины

- У нас было множество операций на ДЦП и чтобы спасти зрение. Благодаря этому и постоянным курсам реабилитации он ходит сам, а не передвигается на коляске, и нам удалось избежать полной слепоты: сейчас у него видит только один глаз – на 30%. Но это уже что-то. Я всегда была почему-то была позитивно настроена. Всегда думала, что мы – сильные и со всем справимся, - вспоминает Анна.

«УВИДЕЛ ШАХМАТНУЮ ДОСКУ И ВЛЮБИЛСЯ»

С семи лет Сережа начал увлекаться шахматами. Любовь к этому хобби оказалась окончательной и бесповоротной.

Любовь к шахматам у парня проснулась, когда он увидел в магазине доску для игры. Фото: предоставила Анна Серебрякова

- Мне всегда хотелось, чтобы он чем-то увлекся, чтобы это его мотивировало развиваться. Правда, я не ожидала, что это будут шахматы! Мне раньше казалось, что это так скучно. Но однажды мы пришли в спортивный магазин, чтобы выбрать сыну мяч, а он увидел шахматную доску, влюбился и умолял купить именно ее, - улыбается Анна. - Сейчас я понимаю, что этот спорт, как и любой другой, очень важен для детей с ограничениями в развитии. Моему сыну шахматы помогают социализироваться, взращивают в нем волю к победе, учат дисциплине и целеустремленности.

Спортивный интерес появился у парня ближе к 14 годам. Тогда Сережа в составе сборной команды Свердловской области и России начал участвовать и побеждать в крупных региональных и всероссийских соревнованиях по шахматам для лиц с ОФЗ.

Мама Сережи обратилась за помощью в Фонд святой Екатерины. Фото: предоставила Анна Серебрякова

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ СБОРНОЙ ПРИНЕС ПОБЕДУ»

- После того, как Сережа взял первенство области среди слепых, его направили на всероссийские соревнования. Он начал заниматься с индивидуальным тренером и единственный из сборной занял призовое местно – привез бронзу, - рассказывает Анна.

После этого на Сережу обратил внимание параолимпиец и международный мастер спорта по шахматам Дмитрий Щербин.

- Он сказал, что у моего сына явно есть талант и упорство и что ему обязательно нужно попробовать себя на чемпионате мира по шахматам для лиц с ПОДА (повреждение опорно-двигательного аппарата). После его слов мой сын, конечно, загорелся идеей и ни о чем другом даже думать не мог, - рассказывает Анна.

Сережа отправляется на 22-й чемпионат мира по шахматам для лиц с ПОДА. Фото: Фонд святой Екатерины

22-й чемпионат мира по шахматам для лиц с ПОДА в этом году проходит в Сербии в Белграде. Но на участие в нем и проживание у матери-одиночки бы не хватило денег. Для поездки требовалось около 150 тысяч, а зарплата Анны и пособие по инвалидности сына уходят на то, чтобы обеспечить Сережу и оплачивать ему курсы реабилитации. Исполнить мечту шахматиста смог Фонд святой Екатерины, который смог оплатить поездку.

Сережа был счастлив, что сможет поехать на такое масштабное соревнование. Фото: предоставила Анна Серебрякова

- Я очень обрадовался, когда узнал об этом! Но окончательные мои эмоции будут зависеть от результата, который получится показать на соревнованиях, - делится Сережа. - Я еду за как можно большим количеством побед в партиях, но победы в турнире ждать не стоит, потому что там будут игроки намного сильнее и опытнее меня. Но даже участие в таком чемпионате – бесценно и важно для меня!

Сейчас Сережа вместе с мамой уже находятся в Белграде. Турнир продлится до 22 июня. Парень уже выиграл несколько турниров и не собирается на этом останавливаться.

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