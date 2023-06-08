Разбудил маму и схватил племянницу на руки: на Урале 10-летний мальчик спас семью из пожара

10-летний Матвей спас из пожара свою маму и 4-летнюю племянницу. Фото: предоставила Татьяна Азарова

В Первоуральске 10-летний мальчик спас семью из пожара. Матвей Азаров помог выбраться из горящего дома своей маме и четырехлетней племяннице. Пожар произошел 7 июня на переулке Кутузова.

- Первым загорелся гараж, по версии спасателей, из-за проблем с проводкой, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама мальчика Татьяна Азарова. - Мы с внучкой спали на втором этаже, в комнате, которая, как раз находится над гаражом. Матвей в этот момент играл в соседней комнате в лего и заметил дым в окне.

Пожар уничтожил гараж и часть дома. Фото: предоставила Татьяна Азарова

Мальчик спустился на первый этаж и увидел, что гараж уже полностью охвачен огнем. «Мама-мама!» - закричал Матвей, возвращаясь на второй этаж, чтобы разбудить Татьяну.

- Я проснулась, схватила внучку, мы с ними выбежали на улицу. Матвей – такой молодец, не испугался, еще и схватил теплые вещи для племянницы, потом взял ее на руки и помог передать соседям через забор. Мой герой! - чуть не плачет женщина.

Татьяна гордится смелостью своего сына. Фото: предоставила Татьяна Азарова

К моменту, когда мальчик помог родным выбраться из дома, соседи уже вызвали пожарных.

- Дом удалось спасти, но полностью гараж, входная группа и частично второй этаж, - добавляет Татьяна.

Матвей с родителями и племянницей Виталиной. Фото: предоставила Татьяна Азарова

По данным МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы три единицы техники и одиннадцать человек личного состава.

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