Помогло случайное фото: на Урале молодая мама разыскала героя, который спас ее с детьми из пожара

Девушка нашла своего спасителя по счастливой случайности. Фото: Ксения Григорьева

За считанные минуты подъезд многоэтажки на улице Новой, 20 в Березовском заполнился черным и удушающим дымом. На одном из этажей полыхала квартира. В это время в соседней квартире девушка в ужасе обнимала двоих детей. Страх сковал ее настолько, что она не могла пошевелиться. И когда воздуха уже перестало хватать, появилась помощь. Неизвестный мужчина вывел молодую маму и ее детей на улицу… Когда Ксения Григорьева отошла от шока, то поняла, что так и не поблагодарила спасителя. С этого момента начались поиски героя.

«ПЛАКАЛА И ЗВАЛА НА ПОМОЩЬ»

Пожар в 16-этажном доме на шестом этаже произошел 20 октября. 23-летняя жительница многоэтажки на Новой, 20 Ксения Григорьева была в этот момент дома с годовалой дочкой и шестилетней племянницей.

- Около 16:20 я услышала, как в подъезде кто-то долбится в дверь, а потом раздался громкий плач. Вышла посмотреть. Оказалось, что в одной из соседних квартир плакала женщина. Она звала на помощь, ее квартира горела, - рассказывает Ксения. - Вместе со мной на площадку вышли еще двое соседей: женщина в возрасте и мужчина. Он попытался выбить дверь в горящую квартиру, но безрезультатно.

Выбраться из подъезда Ксении помог случайный незнакомец. Фото: Ксения Григорьева

В доме сработала сигнализация. По словам Екатерины, пожарные прибыли на место в течение трех-пяти минут, но за это время подъезд уже успел заполниться черным и удушающим дымом.

- Я вернулась в квартиру, но была в такой панике, что растерялась: не знала, куда бежать и что мне делать. Муж на работе. Я сидела дома с дочкой и племянницей. От запаха гари уже начала кружиться голова, как вдруг услышала, что в подъезде мужчина помогал соседям выбраться. Я приоткрыла дверь и позвала его на помощь, - говорит девушка.

Мужчина подошел к Ксении и сказал: «Не переживайте. Сделайте из мокрых тряпок повязки, чтобы через них дышать, соберите важные документы. Я помогу одной женщине и зайду за вами».

Пожар произошел в 16-этажном доме на шестом этаже. Фото: Ксения Григорьева

- Он помог нашей соседке, которая недавно пережила инсульт, безопасно спуститься по лестнице с 16-го этажа. А потом вернулся и вывел на улицу нас. Пожар был полностью потушен в 17:10. Позже я узнала, что женщину, которая пыталась выбраться из горящей квартиры, спасти так и не удалось, - с ужасом рассказывает девушка.

Немного опомнившись, Ксения поспешила разыскать своего соседа, который помог ей выбраться.

- Мне очень хотелось поблагодарить его. После этого случая он стал для всей нашей семьи героем. Когда он помогал нам, у него у самого уже были красные от дыма глаза, он сильно кашлял и тяжело дышал. В наше время не каждый человек кинется спасать других, когда сам в опасности. Даже племянница потом своим родителям рассказывала, что она очень испугалась, но пришел добрый дядя и спас ее, - рассказывает Ксения.

Ксения снимала видео пожара, чтобы показать маме и мужу. Фото: Ксения Григорьева

«ТЕБЯ РОЗЫСКИВАЮТ!»

Совершенно случайно девушке удалось снять на видео своего спасителя.

- После того, как она вывел нас из подъезда, я снимала видео для мамы и мужа, чтобы показать пожар. В этот момент он подошел ко мне, чтобы подать ключи, которые я обронила по дороге, и попал на видео.

26 октября подруга посоветовала Ксении написать в группу «ВКонтакте» «Сила Березовского в людях».

- Я сделала скриншот и отправила сообщение в группу с просьбой помочь. Буквально через десять минут мне написали сразу четыре человека. Кажется для многих жителей Березовского он местная знаменитость,- рассказывает Ксения.

Жители узнали в герое учителя труда. Фото: Ксения Григорьева

«Да это же Виталий Сергеевич, наш учитель труда в нашей коррекционной школе! Очень хороший мужик. Побольше бы таких», - писали девушке местные жители. Они дали Ксении его номер телефона и личную страничку в «ВКонтакте».

37-летний Виталий Просвиряков оказался в тот день в доме на Новой, 20 совершенно случайно. «КП-Екатеринбург» он признался, что не считает свой поступок геройским.

- Я был в гостях. И когда сработала сигнализация, вышел посмотреть. В этот момент весь этаж уже был в дыму. Я не мог пройти мимо тех, кому нужна была помощь. Я думаю, на моем месте так поступил бы каждый, - скромничает Виталий.

Виталий не считает свой поступок геройским. Фото: Ксения Григорьева

Учитель труда сейчас в командировке в Москве. О том, что его ищет некая Ксения, Виталий узнал от своих друзей.

- Утром я проснулся и увидел сообщение: «Тебя разыскивают!». Честно говоря, даже испугался сначала, - смеется мужчина. - А потом разобрался, в чем дело. Ксения сама написал мне. Мы договорились, что, когда я приеду, обязательно встретимся.

- Я все равно считаю, что Виталий настоящий герой. О таких и нужно рассказывать нашим детям, - говорит Ксения Григорьева.