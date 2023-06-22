«Не прошло и суток»: после статьи «КП» уралец с онкологией добился от страховой закрытия ипотеки в 2,6 млн

Валерий Богданов смог добиться от страховой закрытия ипотеки. Фото: предоставил герой публикации

В 2021 году Валерию Богданову (Имя изменено, - Прим. Ред.) поставили вторую группу инвалидности – у мужчины обнаружили опухоль мозга. 38-летнему жителю Екатеринбурга сделали операцию, назначили курсы химиотерапии, но мужчина оказался нетрудоспособен.

Валерий больше не мог самостоятельно выплачивать ипотеку, которую оформил в 2017 году на 15 лет, поэтому обратился в страховую компанию.

- За ипотеку я плачу 35 тысяч рублей в месяц, еще около 25 уходит на лечение, - рассказывал уралец. - По инвалидности получаю пенсию – 30 тысяч. Конечно, этого не хватает. Еще ведь нужно на что-то жить. С деньгами помогают друзья. По страховому случаю компания обязана была выплатить за меня остаток по ипотеке – около 2,6 млн рублей.

Друзья помогают Валерию деньгами. Фото: предоставил герой публикации

В страховой Валерию отказали, тогда он был вынужден обратиться в суд. 15 марта мужчина выиграл дело. Согласно решению суда, страховая компания обязана была не только покрыть долг по ипотечному кредиту, но и выплатить компенсацию в размере более 1,3 млн самому Валерию. Однако больше трех месяцев Валерий не мог добиться выплат.

- По ипотеке исполнительный лист направили в банк, к которому прикреплена страховая, но ответа, на какой стадии находится решение вопроса, я добиться так и не смог. Такая история и по второму пункту, только по нему я неоднократно обращался в ФССП, - объяснял ситуацию Валерий.

После статьи «КП-Екатеринбург» Валерий смог добиться выплаты ипотеки. Фото: предоставил герой публикации

За помощью мужчина обратился к Юристу Юлии Липинской. После того, как она рассказала о проблеме мужчины, «КП-Екатеринбург», банк выплатил остаток по его ипотеке.

- Не прошло и суток с момента публикации, как поступили деньги на ипотечный счет моего доверителя и долг полностью погашен. Сегодня в районе 12:00 мой доверитель сообщил мне, что долг по ипотеке полностью списан. Осталось только получить дубликат второго исполнительного документа и получить ту сумму, которая по решению суда причиталась истцу. Быстрая реакция после публикации в «КП-Екатеринбург» говорит о значимости СМИ в решении жизненно важных вопросов для людей, - говорит Юлия Липинская.

Напомним, Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Главное управление Федеральной службы судебных приставов в Москве. На момент публикации получить ответ не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Друзья помогают деньгами»: уралец с онкологией отсудил у страховой 4 млн за ипотеку, но не добился выплат. Житель Екатеринбурга отсудил у страховой выплаты в 4 млн по инвалидности, но не может их получить (подробнее)