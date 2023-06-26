Трафареты жизни: в Свердловской области Госавтоинспекция и дети рисуют на асфальте

В Екатеринбурге уже появились свежие надписи на асфальте «Возьми ребенка за руку» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надписи, предупреждающие пешеходов и велосипедистов о безопасности при переходе дороги, наносят юные инспекторы движения, волонтеры и активные родители.

ВОЗЬМИ РЕБЕНКА ЗА РУКУ

Родить ребенка простое дело, другой вопрос воспитать хорошего человека. Колоссальная ответственность ложится на плечи взрослых, в том числе, когда речь заходит о прогулках на улице вблизи дорог. Дети копируют поведение мам, пап, старших сестер и братьев, а потому важно показывать юным участникам дорожного движения «безопасный» пример с малых лет.

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области напоминают взрослым, что при переходе дороги маленьких детей нужно брать за руку. Это поможет избежать ситуаций, когда ребенок, шагающий впереди или позади, может попасть под машину. А у малыша сформируется безопасное поведение: а) надо быть внимательнее б) обязательно смотреть по сторонам и в) прежде, чем перейти, убедиться, что транспорт остановился.

ПОСМОТРИ ПО СТОРОНАМ

Вы можете удивиться, но многие пешеходы, причем не только дети, действительно не умеют правильно переходить дорогу. А может, просто не хотят соблюдать правила, потому что куда-то спешат, и им кажется, что все будет в порядке. Другие, наоборот, терпеливо ждут, когда проедут все автомобили, и можно будет спокойно перейти проезжую часть. И неважно по зеленому сигналу светофора или по зебре. Главное правило, которое точно спасает жизни смотреть по сторонам.

Надписи появились вблизи пешеходных переходов и на подходах к перекресткам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прежде чем вы начнете переходить дорогу, вспомните общие правила:

1. Остановитесь на краю тротуара

2. Внимательно посмотрите налево и направо

3. Прежде чем начнете переходить проезжую часть, убедитесь, что все транспортные средства находятся от вас на безопасном для перехода расстоянии

4. Пересекайте проезжую часть быстрым шагом, но не бегом

5. Переходите дорогу под прямым углом к тротуару, а не наискосок

И самое главное: будьте очень внимательными.

УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах в городах нашего региона проходят регулярно. Сотрудники Госавтоинспекции по Свердловской области в период летних школьных каникул проводят их в детских лагерях города, в программу которых включены игры, занятия, квесты по безопасности дорожного движения, а также демонстрация патрульных автомобилей.

Автоинспекторы разъясняют правила безопасного поведения на дороге и вблизи проезжей части, а также напоминают ребятам значения дорожных знаков и сигналов светофора. Кроме этого, особое внимание уделяется передвижению на велосипедах и самокатах, а именно тому, что во время поездок на двухколесном транспорте и новомодных современных средствах передвижения необходимо быть особо внимательными и спешиваться при переходе через проезжую часть.

– Вместе с ребятами, отдыхающими в летнем лагере школы № 125 Екатеринбурга мы провели акцию. Взяли трафареты, краски и вышли на перекресток. Наши надписи напоминают детям и взрослым, что надо снять наушники при переходе через дорогу, переходить проезжую часть только на зеленый сигнал светофора и взрослым брать ребенка за руку. Детям, которые переходили этот перекресток во время акции, вручили светоотражающие элементы, - рассказала инспектор по пропаганде Госавтоинспекции города Екатеринбурга, младший лейтенант полиции Ксения Новоселова.

Увлекательные акции не единственный способ, которым пользуются инспекторы, чтобы еще раз напомнить всем участникам дорожного движения о том, как правильно вести себя на дороге и вблизи нее. Наряды ДПС патрулируют пешеходные переходы и перекрестки, автоинспекторы проводят профилактические беседы в школах и во дворах, принимают участие в родительских собраниях, на которых напоминают родителям о необходимости контролировать соблюдение ПДД детьми.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».