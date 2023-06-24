Нападение на Сюткина, толпа на Чичериной и рейв на IOWA: в Екатеринбурге отгремел фестиваль «Ночь музыки»

Завершил фестиваль с песней «Луч солнца золотого» Валерий Сюткин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге завершился традиционный летний фестиваль «Уральская ночь музыки». Он проходил 23 июня. В событии приняло участие больше 2500 популярных и начинающих артистов из восьми стран мира. Они выступали на 100 сценах по всему городу.
На площадке внутри ККТ «Космос» спела группа «Запрещенные барабанщики»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Плотинке танцовщицы утроили шоу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главными хедлайнерами «Ночи музыки» в этом году стали Валерий Сюткин и IOWA. На «Ночи музыки»-2023 также выступили Тося Чайкина, Максим Свобода, «Запрещенные барабанщики» и ВИА «Поющие гитары», а также Вадим Самойлов и Юлия Чичерина.
В рамках фестиваля прошел показ от «Уральской недели моды»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На концерте собралось около трех тысяч человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рок-артисты выступили на площадке во внутреннем дворе «Дома офицеров». Послушать музыкантов собралось огромное количество человек. Так что в какой-то момент их просто перестали пропускать внутрь. Те, кому удалось пробраться, отстояли длинную очередь.
Юлия Чичерина начала выступление с хита «Жара»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Здесь сегодня много групп выступает, но больше всего хотелось попасть на Чичерину и Самойлова, - рассказали зрители «КП-Екатеринбург». - Людей, конечно, очень много, но очередь двигается быстро. Мы с семьей минут за 20 прошли. А вот мою подругу уже не пустили, как и еще больше тысячи желающих.
На площадке прозвучали патриотические композиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Юлия Чичерина сразу завела толпу, выйдя с песней «Жара». Она также презентовала новые композиции, спела много песен на патриотические темы и предрекла победу российской армии.
Тося Чайкина исполнила главные хиты, в том числе «Стрелы» IOWA
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Катя IOWA горячими танцами завела несколько десятков тысяч зрителей, собравшихся на Плотинке. Певица вышла в красном облегающем комбинезоне и исполнила главные хиты «Улыбайся», «Бьет бит», «Маршрутка», «Одно и то же», а еще презентовала несколько новых песен. Напомним, меньше трех месяцев назад Екатерина Иванчикова стала мамой – у нее с супругом родился сын Лев.
IOWA завела толпу зажигательными хитами и энергией своих танцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральцы устроили рейв под песни IOWA
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Фигурка у нее что надо, - оценили сексуальный образ певицы зрители.
Завершилось музыкальное событие традиционной акцией «Светает». Гимн «Луч солнца золотого» в этом году вместе с директором фестиваля спел Валерий Сюткин. Артист также исполнил знакомые всем танцевальные хиты «Вася», «Красавчик», «7 тысяч над Землей», «Москва-Нева».
На фестивале обитала особенная атмосфера романтики
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Традиционной акцией «Светает» завершился фестиваль
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Валерий Сюткин исполнил свои зажигательные хиты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выступление артиста не обошлось без эксцесса. К нему на сцену выбежал пьяный поклонник, которого увели со сцены раньше, чем он успел напасть с объятиями. Затем у неугомонного мужчины получилось забраться второй раз прямо во время исполнения главной песни фестиваля. Но сам Валерий оба раза даже не отвлекся на неадекватного поклонника.
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