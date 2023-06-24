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Звезды24 июня 2023 2:36

Нападение на Сюткина, толпа на Чичериной и рейв на IOWA: в Екатеринбурге отгремел фестиваль «Ночь музыки»

В Екатеринбурге отгремел фестиваль «Ночь музыки»-2023
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Завершил фестиваль с песней «Луч солнца золотого» Валерий Сюткин

Завершил фестиваль с песней «Луч солнца золотого» Валерий Сюткин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился традиционный летний фестиваль «Уральская ночь музыки». Он проходил 23 июня. В событии приняло участие больше 2500 популярных и начинающих артистов из восьми стран мира. Они выступали на 100 сценах по всему городу.

На площадке внутри ККТ «Космос» спела группа «Запрещенные барабанщики»

На площадке внутри ККТ «Космос» спела группа «Запрещенные барабанщики»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Плотинке танцовщицы утроили шоу

На Плотинке танцовщицы утроили шоу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главными хедлайнерами «Ночи музыки» в этом году стали Валерий Сюткин и IOWA. На «Ночи музыки»-2023 также выступили Тося Чайкина, Максим Свобода, «Запрещенные барабанщики» и ВИА «Поющие гитары», а также Вадим Самойлов и Юлия Чичерина.

В рамках фестиваля прошел показ от «Уральской недели моды»

В рамках фестиваля прошел показ от «Уральской недели моды»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На концерте собралось около трех тысяч человек

На концерте собралось около трех тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рок-артисты выступили на площадке во внутреннем дворе «Дома офицеров». Послушать музыкантов собралось огромное количество человек. Так что в какой-то момент их просто перестали пропускать внутрь. Те, кому удалось пробраться, отстояли длинную очередь.

Юлия Чичерина начала выступление с хита «Жара»

Юлия Чичерина начала выступление с хита «Жара»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь сегодня много групп выступает, но больше всего хотелось попасть на Чичерину и Самойлова, - рассказали зрители «КП-Екатеринбург». - Людей, конечно, очень много, но очередь двигается быстро. Мы с семьей минут за 20 прошли. А вот мою подругу уже не пустили, как и еще больше тысячи желающих.

На площадке прозвучали патриотические композиции

На площадке прозвучали патриотические композиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия Чичерина сразу завела толпу, выйдя с песней «Жара». Она также презентовала новые композиции, спела много песен на патриотические темы и предрекла победу российской армии.

Тося Чайкина исполнила главные хиты, в том числе «Стрелы» IOWA

Тося Чайкина исполнила главные хиты, в том числе «Стрелы» IOWA

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Катя IOWA горячими танцами завела несколько десятков тысяч зрителей, собравшихся на Плотинке. Певица вышла в красном облегающем комбинезоне и исполнила главные хиты «Улыбайся», «Бьет бит», «Маршрутка», «Одно и то же», а еще презентовала несколько новых песен. Напомним, меньше трех месяцев назад Екатерина Иванчикова стала мамой – у нее с супругом родился сын Лев.

IOWA завела толпу зажигательными хитами и энергией своих танцев

IOWA завела толпу зажигательными хитами и энергией своих танцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы устроили рейв под песни IOWA

Уральцы устроили рейв под песни IOWA

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Фигурка у нее что надо, - оценили сексуальный образ певицы зрители.

Завершилось музыкальное событие традиционной акцией «Светает». Гимн «Луч солнца золотого» в этом году вместе с директором фестиваля спел Валерий Сюткин. Артист также исполнил знакомые всем танцевальные хиты «Вася», «Красавчик», «7 тысяч над Землей», «Москва-Нева».

На фестивале обитала особенная атмосфера романтики

На фестивале обитала особенная атмосфера романтики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционной акцией «Светает» завершился фестиваль

Традиционной акцией «Светает» завершился фестиваль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валерий Сюткин исполнил свои зажигательные хиты

Валерий Сюткин исполнил свои зажигательные хиты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступление артиста не обошлось без эксцесса. К нему на сцену выбежал пьяный поклонник, которого увели со сцены раньше, чем он успел напасть с объятиями. Затем у неугомонного мужчины получилось забраться второй раз прямо во время исполнения главной песни фестиваля. Но сам Валерий оба раза даже не отвлекся на неадекватного поклонника.

Подробный фоторепортаж с события вы можете посмотреть здесь.

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