«Я вам обещаю!»: Юлия Чичерина предрекла победу России в СВО на концерте в Екатеринбурге

В последнее время творчество певицы посвящено теме спецоперации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица Юлия Чичерина собрала тысячи зрителей на «Уральской ночи музыки» в Екатеринбурге. Она стала одним из главных хедлайнеров одного из крупнейших фестивалей страны.

Юлия Чичерина выступила на площадке во внутреннем дворе «Дома офицеров». Попасть на нее смогли далеко не все. Перед концертом у входа скопились огромные очереди. На самой площадке было больше трех тысяч зрителей, а когда певица начала выступать, охрана перестала пускать людей за ворота.

Посмотреть на выступление пришли тысячи зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица начала выступление со своего главного хита «Жара», чем сразу завела толпу. Она также исполнила песню «Счастье» и презентовала несколько новых композиций: «Отбойный молоток» и «Минометный джаз».

Основная программа Юлии Чичериной была посвящена бойцам, исполняющим воинский долг в ходе специальной военной операции.

Певица исполнила старые хиты и новые композиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце выступления она пожелала всем счастья и мирного неба над головой.

- Все обязательно будет хорошо! Я вам обещаю. Победа будет за нами! - заявила со сцены исполнительница.

Напомним, в октябре 2022 года Владимир Путин присвоил Юлии Чичериной звание «Заслуженный артист России». С самого начала спецоперации на Украине певица активно поддерживает наших солдат и выступает с концертами в военных госпиталях и воинских частях.

Екатеринбург является родным городом для певицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я выступаю в госпиталях на Донбассе и перед бойцами на фронте. Музыка врачует, гармонизирует пространство и у людей улучшается настроение, они быстрее поправляются,- заявляла певица.

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