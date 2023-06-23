Перед концертом Чичериной и Самойлова в Екатеринбурге скопилась гигантская очередь

Концерт проходит около Окружного Дома Офицеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед концертом Юлии Чичериной и Вадима Самойлова в Екатеринбурге скопилась гигантская очередь. Музыканты выступают на фестивале «Ночь музыки».

Рок-площадка, на которую выйдут исполнители, расположилась на заднем дворе Дома офицеров.

- Здесь сегодня много групп выступает, но больше всего хотелось попасть на Чичерину и Самойлова, - рассказывают зрители «КП-Екатеринбург».

Чтобы пробраться на площадку, людям приходится отстоять немалую очередь.

- Людей, конечно, очень много, но очередь двигается быстро. Мы за 20 минут прошли, - поделилась екатеринбурженка.

Всего людей на площадке собралось около трех-пяти тысяч. Юлия Чичерина должна была выйти на сцену в 21.10, а следом за ней - в 22:15 - Вадим Самойлов. Однако выступление артистов задержали. В 21.00 на сцену вышла группа «Зверобой».

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