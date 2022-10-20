Владимир Путин присвоил Юлии Чичериной звание «Заслуженный артист России»

Юлия Чичерина поддерживает наших бойцов с самого начала спецоперации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Певице из Екатеринбурга Юлии Чичериной присвоили звание «Заслуженный артист России». Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.

- Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Чичериной Юлии Дмитриевне, - говорится в указе президента.

PR-агент Юлии Чичериной узнал об этой новости из СМИ. Он передал первый комментарий певицы «КП-Екатеринбург».

- Большое спасибо! Это прекрасно и очень приятно!, - поделилась эмоциями Юлия Чичерина.

Указ, подписанный президентом был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

С самого начала спецоперации на Украине певица активно поддерживает наших солдат и выступает с концертами в военных госпиталях и воинских частях.

Этим летом певица выступила в Екатеринбурге и поддержала наших бойцов.

- Я выступала в госпиталях на Донбассе. Программу я исполнила ту же самую, что исполняю бойцам на фронте. Музыка врачует, гармонизирует пространство и у людей улучшается настроение, они быстрее поправляются. Военнослужащим хочу пожелать скорейшего возращения в строй, тем, кто сейчас там, вернуться домой целыми и невредимыми, - сказала тогда офицерам Юлия Чичерина.

После концерта исполнительница также пообщалась с военнослужащими и поблагодарила врачей госпиталя за их труд по реабилитации.

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