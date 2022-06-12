Юлия Чичерина выступала около часа на сцене Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках празднования Дня России состоялся легкоатлетический забег «Zа Россию!» и концерт с участием приглашенной звезды. Он проходил в Орджоникидзевском районе. На финише у Дворца народного творчества на улице Фестивальной участников встретила певица Юлия Чичерина.

- Хотим поприветствовать участников забега, их болельщиков и болельщиков болельщиков, - обратилась со сцены Юлия Чичерина. - Спорт это жизнь. Движение наше все.

Чичерина выступала почти час. За это время она исполнила, как свои песни, так и классику советской музыки. Например «Ветер перемен» из фильма «Мэри Поппинс, до свиданья!».

Пенсионеры плясали под хиты 2000-х Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все будет обязательно хорошо, стопроцентную гарантию даём, - сказала Юлия Чичерина.

Во время концерта участников Кормили гречневой кашей и угощали мороженым. За пять минут раздали 600 порций мороженного. Угощенье пришлось участникам праздника по вкусу.

Певица поддержала легкоатлетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что Юлия Чичерина в последнее время зачастила в Екатеринбург. В начале июня, например, она выступала в «Сима-ленде» на закрытом концерте. После него, она негативно высказывалась о Ельцин Центре.

- Центр психологических операций НАТО легально работает в Екатеринбурге, рассчитывая на наивных простачков. Такое впечатление, что «Ельцин-центр» выращивает бесовские свидомые хутора: двадцать человек, у каждого из которых по двадцать аккаунтов, анонимно рулят общественным мнением опорного края державы, - написала Чичерина на свое странице «ВКонтакте».

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