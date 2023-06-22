Пенсионеру грозит пожизненный срок Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Березовском продлили арест 66-летнему Геннадию Казакову, которого обвиняют в убийстве фельдшера скорой помощи Степана Шабурова. По версии следствия, вечером 25 апреля жена пенсионера вызвала медиков под предлогом того, что у нее «плохо с сердцем». Прибывшая бригада поднялась к квартире Казакова.

Но как только Степан открыл дверь – получил удар ножом в грудь. Через два часа фельдшер скончался в больнице, у него остались двое детей и жена.

- Его оставили в СИЗО. Будет под стражей до 25 июля, - сообщила «КП-Екатеринбург» супруга погибшего Анастасия Тарасенко. - Уже известны результаты нескольких экспертиз. По психиатрической - на момент преступления Казаков был вменяем. Далее криминалистическая - биологические жидкости (кровь) на предмете преступления принадлежат умершему.

Семья Казакова не стала извиняться перед женой убитого фельдшера Фото:соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений». По словам Анастасии, семья рецидивиста так и не извинилась перед ней.

- Со мной никто не связывался, - пояснила жена Степана.

Напомним, что в Екатеринбурге вынесли приговор отчиму, которого обвинили в смерти пятилетней падчерицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге простились с 28-летним медбратом, убитым во время рабочего вызова (подробнее)