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Происшествия19 июня 2023 12:13

В Екатеринбурге отчима, обвиняемого в смерти 5-летней девочки, вновь приговорили к реальному сроку

Следствие полагает, что Константин Рыжков забил падчерицу ремнем
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Адвокат считает, что мужчину должны судить по более мягкой статье

Адвокат считает, что мужчину должны судить по более мягкой статье

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ленинский суд Екатеринбурга вновь признал виновным 30-летнего Константина Рыжкова, обвиняемого в избиении до смерти пятилетней падчерицы. По версии следствия, 28 января прошлого года отчим остался с девочкой наедине. И забил ребенка ремнем, так как малышка мешала ему играть в компьютерные игры.

- Это выводило его из себя, и он стал давать волю рукам, иногда прибегая и к ремню «в воспитательных целях», - отмечали в УМВД. - Все накопившееся недовольство на девочку однажды переросло в очередной приступ агрессии, который и привел к трагическому финалу.

Сам Константин свою вину не признает. По его словам, дочь его девушки ударилась головой о кровать, когда бегала по комнате общежития.

- Все случилось 28 января, ночью. А дело завели 31 числа. Что происходило в отделе, думаю, понятно. Я был с ребенком дома. Она писалась по ночам, мы ее от этого лечили после того, как забрали из неблагополучной семьи Анастасии. Поднимали часа в три. Когда она проснулась, я играл на компьютере, переписывался с друзьями. Я сказал ей: «Солнышко, иди в туалет». А потом надел наушники и дальше сел играть. Затем услышал глухой удар сзади. Обернулся и увидел, как она лежит на полу с закатанными глазами. Моя единственная вина, что я не сразу вызвал скорую помощь. Я взял ее на руки, положил на кровать. Она пришла в себя и заснула, - рассказывал в суде Рыжков.

Семья жила в общежитии на Московской фото: соцсети

Семья жила в общежитии на Московской фото: соцсети

В октябре 2022 года Константину назначили 8 лет и 6 месяцев лишения свободы по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако позже Свердловский областной суд отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

Адвокат обвиняемого Олег Космарев считает, что у уголовного дела неверная квалификация.

- Его деяния описаны как причинение смерти по неосторожности, а это уже 109 УК. Будем обжаловать решение суда, - заявил он в беседе с «КП-Екатеринбург». - Сейчас же суд назначил Константину 8 лет и 4 месяца лишения свободы.

Напомним, что в мае на Эльмаше по обвинению в убийстве двухлетней падчерицы был задержан уроженец Березовского Роман Большаков.

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