Адвокат считает, что мужчину должны судить по более мягкой статье Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ленинский суд Екатеринбурга вновь признал виновным 30-летнего Константина Рыжкова, обвиняемого в избиении до смерти пятилетней падчерицы. По версии следствия, 28 января прошлого года отчим остался с девочкой наедине. И забил ребенка ремнем, так как малышка мешала ему играть в компьютерные игры.

- Это выводило его из себя, и он стал давать волю рукам, иногда прибегая и к ремню «в воспитательных целях», - отмечали в УМВД. - Все накопившееся недовольство на девочку однажды переросло в очередной приступ агрессии, который и привел к трагическому финалу.

Сам Константин свою вину не признает. По его словам, дочь его девушки ударилась головой о кровать, когда бегала по комнате общежития.

- Все случилось 28 января, ночью. А дело завели 31 числа. Что происходило в отделе, думаю, понятно. Я был с ребенком дома. Она писалась по ночам, мы ее от этого лечили после того, как забрали из неблагополучной семьи Анастасии. Поднимали часа в три. Когда она проснулась, я играл на компьютере, переписывался с друзьями. Я сказал ей: «Солнышко, иди в туалет». А потом надел наушники и дальше сел играть. Затем услышал глухой удар сзади. Обернулся и увидел, как она лежит на полу с закатанными глазами. Моя единственная вина, что я не сразу вызвал скорую помощь. Я взял ее на руки, положил на кровать. Она пришла в себя и заснула, - рассказывал в суде Рыжков.

Семья жила в общежитии на Московской фото: соцсети

В октябре 2022 года Константину назначили 8 лет и 6 месяцев лишения свободы по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако позже Свердловский областной суд отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

Адвокат обвиняемого Олег Космарев считает, что у уголовного дела неверная квалификация.

- Его деяния описаны как причинение смерти по неосторожности, а это уже 109 УК. Будем обжаловать решение суда, - заявил он в беседе с «КП-Екатеринбург». - Сейчас же суд назначил Константину 8 лет и 4 месяца лишения свободы.

Напомним, что в мае на Эльмаше по обвинению в убийстве двухлетней падчерицы был задержан уроженец Березовского Роман Большаков.

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