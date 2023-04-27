У Степана Шабурова осталась жена и двое маленьких детей Фото: соцсети

В Березовском изберут меру пресечения для 66-летнего Геннадия Казакова, обвиняющегося в убийстве 28-летнего медбрата скорой помощи Степана Шабурова. Ожидается, что следователь СКР будет ходатайствовать об аресте ранее судимого пенсионера.

По версии следствия, Казаков вонзил нож в грудь медика, когда тот приехал на вызов к его супруге вечером 25 апреля. Как только Степан открыл дверь, на него набросился мужчина в наколках. Около 20:30 медбрат самостоятельно спустился до своей бригады и был доставлен в больницу. В 22:35 Степан скончался. У медика осталась жена и двое маленьких детей.

- У него три судимости: две за кражи и одна за избиение бывшей жены. Очень много было желающих помочь нашей семье, поэтому я опубликовала реквизиты. На похороны нам уже собрали, но сумму я не хочу разглашать, - рассказала «КП-Екатеринбург» супруга медбрата Анастасия Тарасенко.

За свою жизнь Геннадий провел за решеткой 15 лет Фото: соцсети

В полиции отмечают, что в общей сложности Геннадий Казаков провел за решеткой 15 лет. В тот роковой вечер он был сильно пьян.

- Сразу допросить его не представилось возможным по причине невменяемого состояния подозреваемого из-за большого количества выпитого им спиртного. Задержать фигуранта представителям территориального отдела МВД удалось по «горячим следам» после получения от коллег впоследствии погибшего медработника информации о произошедшем ЧП, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Геннадию Казакову грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее коллеги Степана Шабурова подробно рассказали о трагедии.

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