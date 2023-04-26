«Он точно знал, как убивать»: жена медбрата, погибшего в Березовском, поделилась болью после смерти мужа

Жена Степана работала вместе с ним в пандемию коронавируса. Фото: соцсети Таисии Тарасенко

Поздним вечером 25 апреля в Березовском трагически погиб 28-летний медбрат Степан Шабуров. По версии следствия, на него напал с ножом муж пациентки, которой вызвали скорую помощь.

Коллег молодого медика эта новость повергла в шок, ведь по их словам, Степан был душой компании на подстанции скорой помощи, где работал.

Нападавший 66-летний мужчина вонзил нож сразу же после открытия двери бригаде. Причем, по словам коллег, сделал он это без каких-либо разговоров.

- Ни конфликта, ни чего-то подобного не произошло. Просто бригаду долго не впускали в квартиру, затем дверь открылась, и без единого слова был нанесен удар, - рассказывал «КП-Екатеринбург» коллега Степана.

Помимо того, что Степан Шабуров был талантливым медиком, который со всей ответственностью относился к своей работе, он был любящим мужем и отцом. В тот вечер дома его ждали двое детей. Дочери погибшего было всего пять лет, а старшему сыну – семь. Сразу после серьезного ранения, Степана экстренно увезли в реанимацию, но спасти его не удалось.

Степан Шабуров работал медбратом в подстанции Березовского. Фото: соцсети

На своей странице во «Вконтакте» супруга Степана опубликовала совместную фотографию с мужем. Она добавила трогательную подпись – «Мы пережили всякую дичь и были на передовой. Ты всегда в памяти». «КП-Екатеринбург» она объяснила смысл этой фразы.

- Передовая касалась коронавируса. Мы пережили весь ковид от А до Я, до последнего пациента, я сама врач. Слово «передовая» относится и к жизни, у нас было очень много моментов, которые можно вспомнить. Когда вот так прерывается жизнь от рядового вызова – это не лезет ни в какие ворота. Неадекватных вызовов не мало, много историй о том, как спускают собак, как на вызове оказываются наркоманы и пьяные, мне муж сам рассказывал про такое. И здесь просто «неадекват» берет и всаживает прямо в сердце нож, человек, мне кажется, точно знал, как правильно убивать, - рассказала «КП-Екатеринбург» жена Степана Таисия Тарасенко.

Таисия считает, что она не имеет право осуждать мужчину, так как она не судья, а врач. Таисия уточнила, что поступок, который подозреваемый совершил, бесспорно ужасен, однако наказать его смогут только в суде.

- Мой муж был прекраснейшим медицинским работником с чудесным чувством юмора, душа подстанции, у них там семья, а не коллектив. Он просто хотел жить, потому что есть двое детей, которых нужно поднимать. Он на май взял специально много смен, чтобы побольше заработать, чтобы мы ни в чем не нуждались. В этот же вечер мы получаем такое сообщение, - говорит Таисия Тарасенко.

Коллеги отмечали, что Степан всегда с человечностью и уважением относился к пациентам в любом состоянии и с любым поведением. Близкие друзья называли его местным героем-врачом Березовского.

- Всегда был очень ответственным и внимательным, не дадут соврать пациенты, которые его помнят. Со стороны казался угрюмым, но на самом деле очень добродушный, безотказный в помощи, всегда был готов поддержать беседу, - рассказывали друзья погибшего.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМОМ В УБИЙСТВЕ

Подозреваемого зовут Геннадий, и ранее он уже нарушал закон. Об этом сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- В 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, «порезал» бывшую супругу. А также судим за кражи в 1974 и 1976 годах, - сообщил полковник Горелых.

Всего за свою жизнь подозреваемый провел 15 лет в местах лишения свободы. Сразу после преступления, по «горчим следам» он был задержан, но допросить его сразу не удалось: он был сильно пьян.

На мужчину завели уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ «Убийство».

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