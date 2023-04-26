«Ударил ножом без единого слова»: коллега погибшего в Березовском медбрата раскрыл детали убийства

Степан уехал на вызов к женщине в Березовском. Фото: соцсети

Вечером 25 апреля в Березовском произошло жестокое убийство медбрата. По данным следствия, его зарезал 66-летний муж пациентки, к которой скорая приехала на вызов.

ВОНЗИЛ НОЖ В ГРУДЬ

Мужчина в ходе вспышки ярости схватился за нож и вонзил его прямо в грудь фельдшера, сообщили в региональном СК.

Погибшим оказался 28-летний Степан Шабуров, который работал в скорой помощи около пяти лет.

«Комсомолка» поговорила с коллегами и друзьями погибшего. Они рассказали детали произошедшего. По словам коллеги Степана, поступок супруга пациентки не был ничем обоснован.

- Ни конфликта, ни чего-то подобного не произошло. Просто бригаду долго не впускали в квартиру, затем дверь открылась, и без единого слова был нанесен удар, - рассказал «КП-Екатеринбург» коллега Степана.

После этого Степан из последних сил спустился вниз с пятого этажа. В этом ему помогла вторая сотрудница скорой помощи. Степан госпитализирован в реанимацию, но, к сожалению, спасти его врачам так и не удалось.

Коллеги молодого медика рассказывают, что он был фанатично предан любимому делу.

ОСТАЛИСЬ ДВОЕ ДЕТЕЙ И ЖЕНА

- Он очень хороший парень. Любил нашу работу, всегда был очень ответственным и внимательным, не дадут соврать пациенты, которые его помнят. Со стороны казался угрюмым, но на самом деле очень добродушный, безотказный в помощи, всегда был готов поддержать беседу, - рассказывают друзья погибшего.

Степан Шабуров был женат, дома его ждали двое детей. Дочери погибшего всего пять лет, а мальчику семь. Недавно семья приобрела в ипотеку квартиру в Екатеринбурге.

- Он всегда ответственно подходил к своей работе, не побоюсь сказать, что он врач-герой Березовского! К тому же, отличный друг и прекрасный товарищ. Работа неблагодарная, как и люди, поэтому был убит при исполнении долга, - рассказывает друг Степана.

Фото Степана и его жены. Фото: Таисия Тарасенко во "Вконтакте"

Профессиональные качества медбрат проявлял еще во время учебы. Как говорят его однокурсники, которые после окончания учебы в Медицинском областном колледже пересекались с ним в работе, Степан всегда с уважением и человечностью относился к пациентам независимо от их состояния и поведения.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМОМ В УБИЙСТВЕ

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемого зовут Геннадий и ранее законопослушностью он не отличался.

- По предварительным данным, в 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, «порезал» бывшую супругу. А также судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности в местах лишения свободы провел 15 лет, - уточнил полковник Горелых.

В момент преступления предполагаемый убийца был сильно пьян. Поэтому сразу допросить его не удалось.

- Задержать фигуранта представителям территориального отдела МВД удалось по «горячим следам» после получения от коллег впоследствии погибшего медработника информации о произошедшем ЧП, - рассказал Валерий Горелых.

На подозреваемого завели уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ «Убийство».