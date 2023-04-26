В Березовском муж пациентки убил фельдшера скорой помощи

Врачи пытались спасти раненого коллегу, но сделать им этого не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском произошел вопиющий случай. Местный житель убил фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов к его супруге.

Как рассказали СК, в преступлении подозревают 66-летнего мужчину.

- По данным следствия, вечером 25 апреля 2023 года бригада СМП была вызвана в один из домов по улице Гагарина в Березовский для оказания помощи женщине. По прибытии медработники встретились с мужем пациентки – подозреваемым, - рассказал помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

В какой-то момент мужчину обуяла беспричинная ярость, он схватил нож и ударил им 28-летнего фельдшера прямо в грудь. После этого пострадавшему хватило сил самостоятельно дойти до машины скорой. Коллеги доставили его в Березовскую ЦГБ. К сожалению, спасти пострадавшего врачам не удалось. От полученного ранения фельдшер умер в больнице.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого зовут Геннадий и ранее законопослушностью он не отличался.

- По предварительным данным, в 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, «порезал» бывшую супругу. А также судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности в местах лишения свободы провел 15 лет, - уточнил полковник Горелых.

Допросить сразу подозреваемого не удалось ввиду того, что он был сильно пьян.

- Задержать фигуранта представителям территориального отдела МВД удалось по «горячим следам» после получения от коллег впоследствии погибшего медработника информации о произошедшем ЧП, - рассказал Валерий Горелых.

На подозреваемого завели уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ (убийство).

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