Ударил и проехал по ноге: в Екатеринбурге автохам напал на врача

После стычки водитель Kia уехал. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге произошло очередное нападение на врача. Как стало известно «КП-Екатеринбург», инцидент произошел 15 апреля около дома по адресу Кирова,9.

О произошедшем врач рассказал в группе akadem_raion_ в Instagram. Он рассказал, что инцидент произошел после того, как он вышел с вызова.

- Я начал открывать двери машины, чтобы сесть, а он начал целенаправленно меня давить и покрывать матом, наехал на мою ногу. Я сказал, что отправлю видео в ГИБДД. Он вылез из машины и ударил меня. У меня все препараты и фонендоскоп разлетелись по асфальту, - поделился врач скорой.

Позже в разговоре с «КП-Екатеринбург» медик уточнил, что конфликт начался из-за того, что водитель Kia Rio перегородил дорогу и отказался убирать машину, не реагировал на просьбы убрать авто, а после и вовсе набросился на врача с кулаками.

В полиции рассказали, что по поводу произошедшего будет проведена проверка.

- Появившаяся в Сети информация о конфликте зарегистрирована в отделе полиции №9. По данному факту сотрудниками территориального ОВД будет проведена проверка, в рамках которой будут установлены участники и обстоятельства произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Получить комментарий в пресс-службе Минздрава нам не удалось.

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