В Екатеринбурге избили врача скорой помощи, который приехал на вызов к пациентке

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:10:54+03:00

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В Екатеринбурге избили фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к неадекватной девушке. Как рассказал «КП» источник в медицинской службе, все произошло накануне вечером на Уралмаше.

В скорую поступил вызов от молодого человека, который решил вызвать медиков к своей подружке, так как она вела себя неадекватно. Но когда бригада медиков зашла в квартиру, то хозяева жилья начали вести себя агрессивно. В итоге словесная перепалка переросла в потасовку. В ходе нее врач получил удар в лицо.

Медики вызвали на место полицию. Все участники конфликта уехали в отдел.

Информацию о произошедшем «Комсомолке» подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Также там добавили, что фельдшер скорой отказался писать заявление на своего обидчика.

- Обе стороны конфликта были опрошены, от подачи заявления и прохождения судмедэкспертизы врач отказался, - уточнили в ведомстве.

Также в полиции рассказали, что врач попросил силовиков провести с его обидчиками профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU