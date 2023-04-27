Геннадий Казаков согласился извиниться, но не в присутствии журналистов Фото: Олег ГАЛИМОВ

Городской суд Березовского арестовал на два месяца 66-летнего рецидивиста Геннадия Казакова. Его обвиняют в убийстве 28-летнего медбрата скорой помощи Степана Шабурова. По версии следствия, вечером 25 апреля бригада прибыла в пятиэтажку на улице Гагарина. Жена Казакова обратилась за помощью из-за проблем с сердцем.

Заседание было закрытым. Поэтому журналистам разрешили лишь ознакомиться с решением суда. Геннадий Казаков будет находиться в СИЗО до 25 июня 2023 года.

Уголовное дело было переквалифицировано по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Санкции предполагают наказание вплоть до пожизненного срока.

- Я бы извинился перед женой убитого. Но не при журналистах! – заявил Геннадий Казаков в зале суда.

Степан скончался в больнице после большой кровопотери Фото: соцсети

Как оказалось, Казаков не помнит событий позапрошлой ночи.

- По одной версии, как говорят в народе, его посетила «белочка», и он не осознавал, что творит. По второй версии, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге. Что послужило причиной агрессии в реальности, будет установлено в ходе начатого расследования. Когда ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи мужчина протрезвел и стало возможным его опросить, он сообщил, что вообще ничего не помнит, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Для жены Степана Шабурова Анастасии Тарасенко судебное заседание стало настоящим испытанием. По ее словам, Геннадий Казаков признал вину лишь частично.

- Строит из себя «белого и пушистого». Прикрывается внуками? Ему плевать на моих детей, а мне на его внуков. Никто из его семьи с нами не связывался. Сейчас просит отпустить его домой из-за заболеваний. Пусть сидит в СИЗО, - рассказала, едва сдерживая слезы, вдова убитого медбрата, которой теперь придется одной воспитывать двоих сыновей.

Прощание со Степаном Шабуровым пройдет на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Дата пока неизвестна.

Казаков не помнит событий рокового вечера. Фото: соцсети

Степан вместе с коллегой поднялся в квартиру на последнем этаже, но как только открыл дверь, получил удар ножом в грудь. Истекающий кровью мужчина спустился к коллегам и был доставлен в больницу. Однако через два часа медбрат скончался. У него осталась жена и двое маленьких детей.

Неравнодушные люди со всей России помогли семье медика собрать деньги на похороны.

- Ни конфликта, ни чего-то подобного не произошло. Просто бригаду долго не впускали в квартиру, затем дверь открылась, и без единого слова был нанесен удар, - рассказывал «КП-Екатеринбург» коллега Степана.