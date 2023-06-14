Игру во второй раз проведет шоумен Валдис Пельш Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущим «Встречи выпускников КВН-2023» в Екатеринбурге станет Валдис Пельш. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили организаторы мероприятия.

- Валдис Пельш проведет игру КВН в уральской столице во второй раз. А оценивать номера команд будут композитор и дирижер Сергей Жилин, юморист и «уральский пельмень» Андрей Рожков, шоумен и актер Александр Олешко и шоумен Вадим Галыгин, - рассказали организаторы.

Андрей Рожков во второй раз станет членом жюри «Встречи выпускников» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игра пройдет в МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо» 30 июня. Она состоится в четвертый раз. «Встречу выпускников КВН-2023» будут снимать для Первого канала.

На игре выступят вице-чемпионы Высшей лиги «Станция Спортивная» (Москва); чемпионы клуба, обладатели Большого КиВиНа в Золотом, Летнего кубка и победители «Встречи выпускников - 2018» «СОК» (Самара) и финалист Высшей лиги КВН-2015, обладатель Кубка мэра Москвы-2015 сборная Дагестана.

В 2022 году игра собрала полный зал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году победителем игры стала команда «Раисы». С ней соревновались сборная Снежногорска и «Русская Дорога».

Игра собрала полный зал. Со сцены прозвучало множество шуток, но особенно восторженно зал воспринял актуальные и порой даже острые темы. В своих номерах участники упомянули Niletto, Клаву Коку, «Уральских пельменей», Бориса Ельцина и других известных личностей Екатеринбурга. Звездные команды также подняли темы импортозамещения, нашумевшего в уральской столице танца в лицее №12, а также в одной из шуток ответили Соловьеву, бурно обсуждавшему Екатеринбург в последнее время.

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