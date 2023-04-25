На «Встрече выпускников-2022» победила команда «Раисы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в четвертый раз пройдет «Встреча выпускников КВН». Мероприятие состоится 30 июня на сцене «Екатеринбург-ЭКСПО».

На игре выступят вице-чемпионы Высшей лиги «Станция Спортивная» (Москва); чемпионы клуба, обладатели Большого КиВиНа в Золотом, Летнего кубка и победители «Встречи выпускников - 2018» «СОК» (Самара) и финалист Высшей Лиги КВН-2015, Обладатель Кубка Мэра Москвы-2015 Сборная Дагестана.

- Во время игры будет идти съемка Первого канала, и каждый из вас сможет попасть в телевизионный эфир, - рассказывают организаторы.

В прошлом году победителем игры стала команда «Раисы». С ней соревновались Сборная Снежногорска и «Русская Дорога». В жюри на «Встрече выпускников КВН - 2022» были Алла Михеева и Александр Олешко, дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, юморист Андрей Рожков, дирижер и композитор Сергей Жилин и актер Дмитрий Колчин. Кто займет кресла членов жюри в этом году, станет известно позже.

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