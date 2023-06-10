Тина Канделаки объяснила феномен успеха «Уральских пельменей»

Тина Канделаки назвала проект «Уральские пельмени» востребованным у разных поколений зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что шоу «Уральские пельмени» на протяжении многих лет продолжает пользоваться популярностью у разных поколений.

- Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор, - объяснила феномен шоу Тина Канделаки в интервью журналу «ОК!».

Она также уточнила, что различные развлекательные программы на ТВ до сих пор остаются востребованными не только у взрослых, но и у молодого поколения.

По мнению Тины Канделаки, у коллектива понятные и народные шутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале июня в Екатеринбурге стартовали съемки первого сериала от коллектива «Уральские пельмени». 13-серийный ситком выйдет на телеканале СТС.

- Главными героями в нем станут полюбившиеся всем герои: «теща» Дмитрия Брекоткина, семейная пара, которую играем мы с Ксюшей Корневой, и свекор – Сергей Ершов. Возможно, кто-то еще из ребят из нашего коллектива присоединится, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Роман Постовалов.

В начале июня в Екатеринбурге стартовали съемки первого сериала от «Уральских пельменей». Фото: СТС

Напомним, коллектив «Уральские пельмени» был создан в 1993 году как команда КВН и стал одним из самых главных любимчиков у поклонников легендарной передачи. В 2009 году артисты решили покорить новые высоты и создали свое шоу. И вот уже почти 15 лет концертные программы показывают по СТС, а артисты с успехом ездят на гастроли.

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