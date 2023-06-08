Догнал и задушил руками: на Урале завершилось расследование жестокого убийства матери пятерых детей

В убийстве многодетной матери Любови Белюшиной обвиняют экс-супруга Александра Белюшина. Фото: соцсети

На Урале завершилось расследование жестокого убийства матери пятерых детей Любови Белюшиной. Жительницу Алапаевска задушили и оставили в ельнике под снегом 22 декабря 2022 года.

Около трех недель 36-летню женщину искали родные, волонтеры и полиция. Об ее исчезновении сообщил бывший муж и отец четверых ее детей Александр Белюшин. Однако спустя 18 дней поисков мужчина признался, что расправился с супругой из ревности.

В день трагедии многодетная мать попросила Александра отвезти ее к отцу в Реж – она собиралась присмотреть там квартиру, чтобы уехать от бывшего супруга вместе с детьми.

Любовь и Александр Белюшины прожили вместе 15 лет. Фото: соцсети

- По дороге между мужчиной и женщиной произошла ссора, в связи с чем обвиняемый остановил машину, и они вдвоем вышли из нее. Мужчина нанес женщине удар рукой, отчего потерпевшая упала на землю. Через некоторое время она поднялась и направилась пешком по автодороге в сторону города Реж, но обвиняемый догнал и задушил потерпевшую руками, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Как раннее сообщал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело убитой матери пятерых детей Белюшин отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом.

- Накануне его задержания жена стала «приходить» к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу, - рассказывал Валерий Горелых.

Любовь Белюшину 18 дней искали близкие, полиция и волонтеры. Фото: соцсети

В январе мужчину заключили под стражу и предъявили обвинения по статье 105 УК РФ «Убийство». Александру Белюшину грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, в ближайшее время материалы по его дулу будут переданы в суд.

- Следствием СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в самое ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

Во время расследования следователями были проведены осмотры места происшествия и вещественных доказательств, допрошены около 30 свидетелей и проведены судебно-медицинские экспертизы.

Обвиняемый в расправе над Любовью Белюшиной экс-супруг предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими, - добавили в Следственном комитете России.

Напомним, Любовь и Александр Белюшины жили в своем доме в селе Коптелово под Алапаевском. Они в браке 15 лет и воспитывали пятерых детей – четверых общих и старшего сына Любови от первого брака. Осенью 2022 многодетная мать подала на развод после того, как Белюшин сильно ударил ее из ревности.

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