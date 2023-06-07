Вытолкали ногами с лестницы и зажали на балконе: в Екатеринбурге толпа подростков избила школьницу

В полиции прокомментировали инцидент, произошедший в начала марта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Юго-западном районе Екатеринбурга в подъезде одного из домов толпа подростков жестоко избила девочку. Инцидент произошел еще в начале марта, однако известно о нем стало только сегодня. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

На видео видно, что сначала подростки не дают одной девочке прохода на лестничной клетке. Когда той все же удается убежать, ее со всей силы пинают в спину на лестнице, от чего девочка падает. Она быстро поднимается и пытается убежать от обидчиков. Те догоняют ее на общем балконе дома и начинают бить ногами по голове. В основном в избиение принимают участие только две сверстницы, остальные же смотрят.

- Ребята, отпустите меня, пожалуйста, - умоляет пострадавшая. – Пожалуйста, помогите мне!

Причина конфликта между подростками неизвестна. В полиции инцидент прокомментировали. В УМВД по Екатеринбурге рассказали, что нападавших уже поставили на учет.

- Мать пострадавшей девочки обратилась в органы внутренних дел в начале марта. Сотрудники полиции установили всех участников данного инцидента, - сообщают «КП-Екатеринбург» в полиции Екатеринбурга. - Несовершеннолетние, 14 и 15 лет, применившие физическую силу к своей сверстнице, рассмотрены на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и поставлены на учет. С ними, а также их законными представителями проводится соответствующая профилактическая работа.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru