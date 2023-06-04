В Екатеринбург из Новоуральска доставят 4-летнего мальчика, выпавшего из окна на 6 этаже

При падении ребенок получил серьезные травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 3 июня, в Новоуральске произошло ЧП — 4-летний мальчик выпал из окна шестого этажа. Он серьезно травмировался. Об этом на своей странице в социальной сети Вконтакте написал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

- Сегодня новоуральская медсанчасть направляет 4-летнего ребенка в областную больницу, - написал Вячеслав Тюменцев. - Предложил ЦМСЧ помощь от города, говорят, пока справляются своими силами. Не представляю, что сейчас чувствуют родители, но уверен, что переживают и корят себя за открытое окно.

Глава городского округа призвал жителей не оставлять маленьких детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами или выходом на балкон.

- Не позволяйте им играть на подоконниках, убирайте подальше от окон предметы, по которым они могут взобраться к окошку, - написал Вячеслав Тюменцев. - Установите на окна специальные фиксаторы или снимите ручки, чтобы ребенок не мог открыть их.