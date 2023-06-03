Мама мальчика рассказала о состоянии сына, на которого напали стаффорды

У школьника пострадала ушная раковина. Фото: предоставлено героем публикации

Резонансное происшествие в поселке под Нижним Тагилом, где на 10-летнего школьника напал стаффордширский терьер вышло за пределы Свердловской области. Случившееся заинтересовало председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По его поручению было возбуждено уголовное дело о по части 1 статьи118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как уверяет мама школьника, ребенок гулял с приятелем у реки, когда на него внезапно напала собака. Питомца выгуливала хозяйка, которая после происшествия подошла к ребенку.

- Собака набросилась на моего ребенка, вцепилась в предплечье и начала его рвать, - рассказывает мать мальчика Надежда. – Хозяйка отогнала собаку со словами: «А нечего было руками махать!» После этого она просто ушла.

Мальчику делают перевязки раз в три дня. Фото: предоставлено героем публикации

После начавшегося разбирательства хозяйка сообщила маме мальчика, что усыпила своих стаффордов. Надежде она скинула соответствующую справку из ветклиники. Владелица собак отказалась разговаривать с «КП-Екатеринбург» о случившемся.

Надежда намерена наказать хозяйку, допустившую атаку собаки. Мама мальчика рассказала «КП-Екатеринбург» о том, какие последствия для здоровья мальчика мог спровоцировать пережитый стресс.

- Это был последний день учебы в школе. Сын шел домой и радовался, что впереди каникулы. Но вместо счастья и ощущения свободы уколы и ограничения, - вздыхает Надежда. – Со мной связывались сотрудники прокуратуры. Уже 1 июня мне звонили из ПДН и сказали, что приглашают в Нижний Тагил для опроса. Уже тогда мне сказали, что у нас будет отказ от возбуждения уголовного дела. Она мне объяснила, что хозяйка не специально натравливала собак на ребенка. А то, что его оставили в опасности, это как?

Некоторые повязки врачи уже позволили снять. Фото: предоставлено героем публикации

По словам женщины, далее ей полицейские сообщили, что опрос был проведен уже дома у семьи. В прокуратуре их уверили, что подготовят документы для суда.

- Ездим каждые три дня на перевязки и прививку от бешенства. Уже ребенок стал улыбаться. Но у него все еще поднимается температура до 38 градусов. Раны затягиваются. Осталась повязка на руке, левой лопатке. Сыну страшно, но на улицу он уже выходит, - продолжает Надежда. - Мне передали, что хозяйка готова оплатить психолога и лечение. Но я сказала, что буду общаться с ней только в суде. Я бьюсь не за материальный ущерб, а за то, чтобы именно наказать хозяйку собак. Она оставила ребенка одного с окровавленной рукой на пляже.

Раны затягиваются, но ребенок все еще чувствует дискомфорт. Фото: предоставлено героем публикации

В этом месяце школьник вместе с мамой поедет на вынужденный прием к невропатологу. Так как у ребенка есть диагноз: структурная генерализованная эпилепсия в стадии медицинской ремиссии (справка имеется в распоряжении редакции). Мама опасается, что стресс может привести к очередной серии приступов.

- Не можем знать, как сейчас будет вести себя организм после травм. Наш лечащий врач сказала срочно сдать энцефалограмму головного мозга. Этот диагноз был выведен сыну в 2020 году, - говорит Надежда. - Но все эти два года мы жили и добивались ремиссии, чтобы ребенок жил нормально. Мы пили сильнодействующие лекарства. Сын ревел, но пил эти препараты. В апреле нам отменили терапию, но попросили быть осторожными.

Полицейские Нижнего Тагила также ведут проверку после нападения собаки на ребенка. Ситуация также находится на контроле областной прокуратуры.

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