«Нечего руками махать»: на Урале женщина оставила истекать кровью 10-летнего мальчика, на которого напали ее стаффордширские терьеры

Школьник до сих пор боится выходить на улицы. Фото: предоставлено героем публикации

В свердловском поселке Лая 30 мая на 10-летнего мальчика напала собака породы стаффордширский терьер. По словам его мамы Надежды, сын шел с приятелем по берегу реки. В этот момент там же выгуливали собак.

«НЕЧЕГО РУКАМИ МАХАТЬ!»

- Как мне рассказал сын, два стаффордширских терьера были с хозяйкой без намордника и поводка. Сын потрогал воду и увидел, что на него несутся две собаки. Одна из них вцепилась в предплечье ребенка и начала его рвать. После этого, женщина подошла к детям и сказала сыну: «А нечего было руками махать!». Она забрала собак и покинула пляж. У сына были глубокие раны, шла кровь, он был растерян и испытал шок. По пути домой моего ребенка встретила бывшая воспитательница. Она увидела, как ребенок истекает кровью и позвонила в скорую, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Надежда.

Теперь мальчик вместе с мамой приезжает на лечение в Нижний Тагил. Фото: предоставлено героем публикации

Бывшая воспитательница рассказала маме школьника о случившемся. Женщина тут же примчалась к пострадавшему сыну. Медики наложили скобы на рваные раны, величина которых, по словам мамы, была от 3 до 5 сантиметров.

- Со мной связалась владелица собак. Она мне написала, что возвращалась на пляж, но там уже никого не было. С ее слов, она хотела помочь моему сыну. Но я уверенна, что она даже не планировала возвращаться на пляж. Естественно, что сейчас с сыном мы ездим в Нижний Тагил на перевязки, уколы от бешенства. Не знаем, была ли собака привита. Мой ребенок по-прежнему в стрессе. Он не то, чтобы собак боится…ему на улицу – то страшно выходить! – уверяет мама школьника.

«ЖИТЬ С ГРУЗОМ НА ДУШЕ»

Родители будут обращаться в суд, чтобы наказать хозяйку стаффордов. Фото: предоставлено героем публикации

В распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» есть переписка мамы мальчика и хозяйки стаффордширских терьеров. Как уверяет владелица животных, нападение спровоцировал сам ребенок.

- Примите мои глубочайшие и искренние извинения. Но то, что ребёнок провоцировал собаку, я уже никому не докажу. Не собираюсь этого делать. Простите, я тоже живой человек и дети всё это видели. Мне с этим решением жить. И кому от этого легче, у ребенка укусы заживут, а мне с этим грузом на душе жить, - пишет женщина маме мальчика.

Ребенку помогла воспитатель детского сада. Фото: предоставлено героем публикации

В свою очередь, Надежда отступать не планирует. Теперь женщина хочет добиться наказания для владелицы стаффордов. В полиции Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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