На Урале стаффорд покусал 10-летнего мальчика

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

На пляже в поселке Лая под Нижним Тагилом днем 30 мая стаффорд покусал 10-летнего мальчика. Об этом рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». По их словам, собака была с хозяйкой, которая после произошедшего забрала пса и оставила пострадавшего мальчика даже не вызвав скорую.

- Женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже. Животные были без поводов и намордников. После всего, что произошло, эта женщина мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже, так еще и наорала на него, мол так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать будешь, - рассказала сообществу мама мальчика.

Скорую ребенку в итоге вызвали очевидцы. Мама мальчика уверена, что собаки женщины уже не первый раз замечены за неадекватным поведением. В прошлый раз, по ее словам, они напали на домашнюю собаку в ноябре 2022 года. Женщина написала заявление в полицию.

- В настоящее время по данному факту в отделе полиции № 21 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное мотивированное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru