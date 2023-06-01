На Урале стаффорд покусал 10-летнего мальчика

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»
На пляже в поселке Лая под Нижним Тагилом днем 30 мая стаффорд покусал 10-летнего мальчика. Об этом рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». По их словам, собака была с хозяйкой, которая после произошедшего забрала пса и оставила пострадавшего мальчика даже не вызвав скорую.
- Женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже. Животные были без поводов и намордников. После всего, что произошло, эта женщина мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже, так еще и наорала на него, мол так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать будешь, - рассказала сообществу мама мальчика.
Скорую ребенку в итоге вызвали очевидцы. Мама мальчика уверена, что собаки женщины уже не первый раз замечены за неадекватным поведением. В прошлый раз, по ее словам, они напали на домашнюю собаку в ноябре 2022 года. Женщина написала заявление в полицию.
- В настоящее время по данному факту в отделе полиции № 21 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное мотивированное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
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