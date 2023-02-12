Жителей Североуральска терроризирует стая собак

Собаки мешают людям спокойно передвигаться по городу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске горожане жалуются на стаю бездомных собак, которые обосновались на детской площадке неподалеку от гостиницы «Кумба».

Проблему подняли в паблике «Типичный Североуральск» в ВК, где выложили фото собак на площадке. Горожане пишут, что эта проблема очень актуальна для Североуральска, и многие из-за собак боятся отпускать детей одних на прогулку.

- Они давно там обитают постоянно. Родители все точно знают про это. Ребенку строго запрещаю там ходить, они кидаются реально. Проходится делать крюк, чтобы зайти в бассейн. Центр города, слов нет! – пишет в паблике жительница Североуральска Екатерина.

Жительница Североуральска Тамара тоже обращает внимание на то, что собаки мешают пройти к бассейну, куда ходят, в том числе, и дети.

- Кидаются. Их никто не трогал, мы просто шли по улице, по стороне бассейна. Они стаей набросились. Нас спасли неравнодушные граждане, - пишет женщина.

Бездомные псы заняли детскую площадку в Североуральске. Фото: паблик "Типичный Североуральск" в ВК

Отметим, что в Североуральске ведется отлов бродячих животных. Этим вопросом занимается благотворительный фонд защиты бездомных и отказных животных «Добрые руки», который расположен в Нижнем Тагиле.

Договор с фондом администрация Североуральского городского округа заключила 18 ноября прошлого года, и в конце ноября начался отлов собак.

Пойманные животные попадают в приют в Нижнем Тагиле, где он расположен по улице Фестивальная.

- После всех мероприятий по обращению с животными без владельца, в рамках законодательства, животные будут, либо пристроены, либо возвращены на прежнее место обитания, - рассказывают в администрации Североуральского ГО.