Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как на Урале на 10-летнего мальчика напал стаффорд

Десятилетний школьник рассказал маме, что собака вцепилась в его руку и начала рвать кожу. Фото: читатель «КП»

В следственном комитете по Свердловской области завели уголовное дело после того, как в поселке под Нижним Тагилом стаффордширский терьер напал на 10-летнего школьника. По словам матери ребенка, мальчик гулял по берегу реки Лая, когда на него неожиданно набросилась собака. Пса выгуливала хозяйка. Но он был без поводка и намордника.

- Собака набросилась на моего ребенка, вцепилась в предплечье и начала его рвать, - рассказывает мать мальчика Надежда. – Хозяйка отогнала собаку со словами: «А нечего было руками махать!» После этого она просто ушла.

Согласно справке из ветклиники, хозяйка усыпила животных. Фото: читатель «КП»

Скорую помощь мальчику вызвала знакомая семьи. У ребенка вся рука была в крови. По словам его матери, медики наложили скобы на рваные раны, величина которых была от 3 до 5 сантиметров.

Хозяйка псов разговаривать с журналистами «КП-Екатеринбург» наотрез отказалась. Однако позднее стало известно, что она усыпила своих собак. Соответствующую справку из ветеринарной клиники владелица пса Татьяна отправила Надежде.

- У ребенка укусы заживут, а мне с этим грузом на душе жить, - написала Надежде Татьяна. – Нет собак, нет дела. Вы же этого хотели.

Как уверяет мама, она вместе с сыном приезжает в Нижний Тагил на перевязки. Фото: читатель «КП»

Сама Надежда справке не доверяет. В полиции Нижнего Тагила начали проверку данного инцидента. Также ситуацию взяла на контроль региональная прокуратура. Сейчас подключился и СУ СКР России по Свердловской области. По поручению Председателя Следственного комитета России Александр Бастрыкина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

- В настоящее время по уголовному делу следователем СК России осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Дело о нападении собаки также взяли на контроль в центральном аппарате СК России.

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